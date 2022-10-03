spot_img
3 октября, 2022
spot_img
ДомойТехнологииHardwareTesla представила суперкомпьютер Dojo… и он сразу же обрушил энергосистему в Пало-Альто

Tesla представила суперкомпьютер Dojo… и он сразу же обрушил энергосистему в Пало-Альто

Tesla Dojo

Компания Tesla представила последнюю версию суперкомпьютера Dojo. Это собственная специализированная суперкомпьютерная платформа Tesla. Устройство оптимизировано под алгоритмы ИИ, в частности для машинного обучения с использованием видеоданных, поступающих от электромобилей автопроизводителя. Сообщается, что система настолько мощная, что во время тестирования компьютера отключилась энергосистема в Пало-Альто.

Tesla Dojo

У Tesla уже есть большой суперкомпьютер на базе графических процессоров NVIDIA, входящий в число самых мощных в мире. Но Dojo изготовлен по индивидуальному заказу, в нем используются чипы и вся инфраструктура, разработанные самой Tesla. Новый суперкомпьютер расширит возможности компании по обучению нейронных сетей с использованием видеоданных, что имеет решающее значение для технологии компьютерного зрения, обеспечивающей автономное вождение.

О создании суперкомпьютера стало известно около года назад. Теперь компания рассказала о достигнутом прогрессе за год. Для создания Tesla Dojo использовались «системы-на-пластине» (System-On-Wafer), то есть чип представляет собой целую кремниевую пластину (Training Tile в терминологии Tesla). На каждой такой пластине размещено 25 ускорителей D1 и 40 модулей ввода-вывода. Также имеются подсистемы питания и охлаждения. Tesla утверждает, что одна такая пластина может заменить 6 блоков графических процессоров, при этом ее производство обходится дешевле по сравнению с блоками.

В одном системном лотке размещается 6 кремниевых пластин. По данным компании, один лоток эквивалентен «3-4 полностью загруженным стойкам суперкомпьютера». В настоящее время Tesla продолжает тестирование инфраструктуры, необходимой для объединения нескольких шкафов и создания Dojo ExaPOD мощностью 1,1 EFLOP с 1,3 Tb SRAM и 13 Tb DRAM с высокой пропускной способностью. Компания планирует построить семь Dojo ExaPOD в Пало-Альто.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяЛидирующий оператор мобильной связи впервые на местном рынке представляет гибкий цифровой тариф
Следующая статьяMicrosoft начал тестирование в Edge встроенного VPN-сервиса от Cloudflare
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,200ФанатыМне нравится
998ЧитателиЧитать
3,134ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»