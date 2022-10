Tesla начала производство электрических грузовиков Semi

Компания Tesla начала производство электрического грузовика Semi и планирует начать его поставки PepsiCo уже 1 декабря 2022. Об этом объявил глава компании Илон Маск (Elon Musk).

Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck with deliveries to @Pepsi on Dec 1st! pic.twitter.com/gq0l73iGRW

— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022