Tesla начала производство электрических грузовиков Semi

Компания Tesla начала производство электрического грузовика Semi и планирует начать его поставки PepsiCo уже 1 декабря 2022. Об этом объявил глава компании Илон Маск (Elon Musk).

Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck with deliveries to @Pepsi on Dec 1st! pic.twitter.com/gq0l73iGRW — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

PepsiCo, производитель безалкогольных напитков, заказал 100 электромобилей в декабре 2017 года, всего через месяц после того, как Tesla впервые представила Semi.

Электрический грузовик может разгоняться от 0 до 96 км/ч за 20 сек. даже при «полной загрузке» и поддерживать «такую же скорость, как на шоссе, даже на крутых подъемах». Аккумуляторы с запасом хода на 500 и 800 км смогут заряжаться на 70% за 30 минут. Судя по твиту Маска, сейчас речь идет о версии на 800 км, которая приносит «суперудовольствие от вождения».

До 2022 года информации о машине было не слишком много. В мае этого года Tesla начала принимать заказы и брать залог в размере 20 тыс. долларов, а в августе Маск заявил, что поставки версии грузовика с запасом хода 800 км начнутся в этом году.

Стоит отметить, что компания много раз переносила даты выхода своих автомобилей. Пикап Cybertruck откладывался несколько раз, а теперь его продажи обещают начать в 2023 году. Roadster второго поколения, который был анонсирован вместе с Semi, первоначально ожидался в 2020 году, но пока так и не вышел. Более того, полный автопилот Tesla, который Маск обещает «скоро внедрить» уже годами, пока тоже существует лишь в «урезанной» бета-версии.

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