Телевизоры с диагональю 65”. Как выбрать лучший?

Согласитесь, что желание стать обладателем телевизора с большой диагональю существовало всегда. И если раньше дорогущие «плазмы» приравнивались по цене к подержанным автомобилям, то современные LCD-панели шириной 1,5-2 м доступны почти для всех категорий населения. Помимо банального просмотра HD-каналов и контента высокой четкости, большие диагонали пришлись по вкусу геймерам, ведь поиграть на таком экране — особое удовольствие. Но на чем стоит акцентировать свое внимание при выборе 65” телевизора сегодня?

Мы самым тщательным образом изучили рыночный ассортимент и основные параметры выбора. При первом взгляде кажется, что производители активно упражняются в создании самых безумных аббревиатур для своих технологий. QLED, DVB, HDR, SmartTV и прочие маркировки могут запутать обычного пользователя, особенно если раньше вы не очень интересовались технологиями. Но на самом деле не все так сложно и вам будет нужно разобраться лишь в нескольких основных критериях.

Разрешение. Это, наверное, самый известный параметр, на который смотрят в первую очередь. Но так как подавляющее большинство телевизоров имеет сейчас разрешение 4К, то и стремятся выбрать именно его. Полноформатный 4К-телевизор имеет разрешение 4096х3072 пикселей. Однако в телевизорах зачастую применяется его производный «урезанный» формат Ultra HD — 3840х2160 пикселей. Также популярностью до сих пор пользуется формат Full HD — 1920х1080 пикселей, но на них сегодня лучше вообще не обращать внимание.

Тип экрана. Порой люди путают типы подсветки с типами матриц, и вообще принимают маркетинговые названия за типы экранов. На рассвете популярности LCD-дисплеев все они имели плюс-минус одну и ту же схему: матрица из жидкокристаллических пластин, открываемых и закрываемых с помощью электрического тока. Светиться сами по себе они не умели, эту роль выполняла светодиодная LED-подсветка, получившая наибольшее распространение. Таким образом, LED телевизор — это LCD-матрица со светодиодной подсветкой. Но реализаций такого формата много. Где-то дисплей подсвечивается по контуру (Edge LED), а где-то целиком вся матрица (Direct LED). Второй вариант предпочтительнее ввиду меньшей вероятности засветов. Между матрицами выбор небольшой: TN уже не продаются, VA больше подойдет любителям контрастного изображения, а IPS — поклонникам реалистичной цветопередачи.

Яркость и контрастность. На самом деле определить по спецификациям, как эти характеристики отразятся на конечной картинке, довольно сложно. Лучше оценивать их вживую, просматривая на экране различные сцены. Высокая пиковая яркость важна для помещений с сильной освещенностью. В таких условиях при недостаточной экранной яркости изображение будет слишком тусклым. Высокая контрастность нужна для качественной передачи полутонов. Чем она выше, тем более различимы границы между деталями.

QLED, OLED? QLED — это не тип дисплея, как полагают некоторые. Это собственная разработка компании Samsung на LED-подсветке. Только в качестве пикселей выступают не сами кристаллы, а квантовые точки, нанесенные на матрицу — специальные полупроводники, меняющие проходящий через них свет в зависимости от параметров. Такой подход позволил уменьшить энергопотребление, повысить яркость, насыщенность цветов и контрастность. Аналоги QLED от других компаний — NanoCell у LG, Triluminos у Sony, ULED у Hisense. Отдельно нужно выделить OLED-дисплеи. Это, в отличие от QLED, как раз тип экрана, в котором светятся сами пиксели матрицы и которым не нужна подсветка. Когда нужно показать черный цвет, эти пиксели вовсе отключаются, делая черный истинно черным, превосходя по этому критерию все известные типы дисплеев. Из-за своей бесконечной контрастности OLED вскоре может стать самым популярным типом матрицы, а пока что такие телевизоры обходятся недешево.

Smart TV. Редкий современный телевизор обходится без функционала Smart TV, разве что самый бюджетный вариант на дачу или кухню. Система превращает простое средство для просмотра в мультимедийный центр. Основная концепция заключается в обеспечении доступа к контенту в интернете. Это онлайн-каналы, сериалы, ролики на видеохостингах, онлайн-музыка, радио, специальные приложения для расширения функционала. Реализуется технология через встроенное программное обеспечение. Часть производителей разрабатывает собственные операционные системы (у Samsung это Tizen, у LG — webOS), часть использует Android TV. Каждая операционная система имеет свои преимущества, хотя принцип один и тот же, и обеспечивает взаимодействие между пользователем и сетью.

Интерфейсы. Не самый важный критерий, однако на него нужно обратить внимание тем, кто будет подключать какое-либо стороннее специфическое оборудование, например, игровые консоли. В остальном любой телевизор сейчас имеет стандартный комплект портов и модулей: USB, Wi-Fi, HDMI, Bluetooth, Ethernet.

Частота обновления экрана. Этот параметр обозначает частоту обновлений экрана (fps) в секунду. Чем выше значение, тем более плавной будет картинка в динамике. На статичных и малоподвижных сценах практически никак не отражается. А вот динамические сцены при 100 и 120 Hz смотрятся гораздо более плавно и неразрывно. Кроме того, высокая частота обновления экрана актуальна для консольных геймеров. Иногда от скорости отрисовки действий в игре зависит успех игрока. Другие функции служат более как приятное дополнение и вряд ли станут основным критерием выбора.

Производители: Традиционно в топе лучших производителей корейские компании Samsung и LG. У них просто несчетное количество моделей телевизоров на любой вкус, поэтому выбрать какой телевизор лучше купить, не представляет особой сложности. И Samsung, и LG на рынке уже много лет, обладают собственным пулом уникальных технологий и опытным штатом лучших специалистов. Какие-либо эксцессы с новыми моделями средней и высокой категории возникают исключительно редко. Часто это лучшие телевизоры, которые регулярно входят в лидеры рейтингов по Smart-характеристикам, качеству изображения, долговечности и т.д. Также неплохо проявляет себя японская компания Sony. Модельный ряд у этого производителя не столь широк, зато Sony всегда была и остается эталоном надежности и качества. Xiaomi, Huawei и Hisense активно осваивают рынок телевизоров. Моделей у них немного и нельзя что-то сказать о положительной истории качества, но китайские производители подкупают очень доступными ценами.

Бюджетные 4К-телевизоры с диагональю 65”

LG 60UP80006LA

Технические характеристики:

Разрешение: 4K UHD 3840х2160 пикселей.

Дисплей: LED VA.

Частота обновления: 60 Hz.

Интерфейсы: Ethernet, HDMI, USB, Wi-Fi, Miracast, Bluetooth, Airplay.

Smart TV: webOS.

Дополнительно: интеграция Яндекс.Алисы, Amazon Alexa, Google Assistant.

Плюсы:

высокое качество изображения с хорошей цветопередачей,

удобный пульт,

дружелюбный интерфейс операционной системы,

легкая интеграция периферии по беспроводной связи,

цена/качество.

Минусы:

ограниченный выбор приложений.

На первый взгляд это весьма обычный телевизор от одного из лидеров рынка. Внешний вид современный, с предельно узкими рамками. Матрица экрана — VA с подсветкой Direct LED, благодаря чему удалось добиться отсутствия засветов. Поддерживаются режимы HDR10 и HDR10 Pro для повышения яркости и четкости картинки в нужных сценах. Звук реализован двумя динамиками общей мощностью 20 W каждый. Есть поддержка Bluetooth Surround Ready, что позволит подключить дополнительные беспроводные источники звука. В качестве Smart TV используется операционная система webOS собственной разработки. Для этой платформы есть собственный магазин приложений, так что найти альтернативу встроенным приложениям можно. Многим нравится интерфейс и продуманность этой системы.

Philips 65PUS7406/60

Технические характеристики:

Разрешение: 4K UHD 3840х2160 пикселей.

Дисплей: LED, HDR.

Частота обновления: 60 Hz.

Интерфейсы: Ethernet, HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth.

Smart TV: Android TV.

Дополнительно: защита от детей.

Плюсы:

лаконичный дизайн,

Android TV,

высокая производительность системы,

хороший выбор для игр на приставке.

Минусы:

не всем нравится изображение,

у некоторых пользователей замечены проблемы с Google Play.

Philips представляет свое видение бюджетных моделей, хотя в целом внешне их практически не отличить: строгий прямоугольник, тонкие рамки и пластик вокруг. В качестве дополнительного улучшения изображения здесь используется режим HDR, который повышает яркость и цветопередачу. Модель вполне можно использовать для консольных игр. Есть порт HDMI, при подключении к которому телевизор выдает маленькую задержку отклика пикселя. Управляется телевизор с помощью Android TV. Соответственно доступна огромная база приложений и инструментов. Также Android поможет интегрировать телевизор в экосистему Google с помощью Google Ассистента.

Лучший выбор по соотношению цена/качество

LG 65NANO856PA NanoCell

Технические характеристики:

Разрешение: 4K UHD 3840х2160 пикселей.

Дисплей: LED, NanoCell.

Частота обновления: 120 Hz.

Интерфейсы: Ethernet, HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth, Miracast, AirPlay.

Smart TV: WebOS.

Плюсы:

тонкие рамки,

частота 120 Hz,

производительный,

яркие краски и сочные цвета,

естественная цветопередача,

хорошо подходит для гейминга.

Минусы:

немного запутанное меню.

Интересная модель с разрекламированной LG технологией NanoCell. Это ничто иное, как матрица с квантовыми точками, но разница действительно заметна особенно в контрастных сценах. При смене угла обзора картинка не меняет ни полутона цвета. Черные пиксели действительно черные, а не серые. Высокая частота обновления кадров позволяет играть на консолях без визуальных задержек и обрывов кадров. Действие на экране действительно плавное. Интересно, что этот телевизор с диагональю 65” подходит как для дома, так для гостиничного бизнеса. В телевизоре реализован инструментарий, позволяющий контролировать его с помощью интеграции в Smart-экосистему. Телевизор представлен с классической операционной системой от LG — WebOS 6.0.

Samsung QE65Q60AAU

Технические характеристики:

Разрешение: 4K UHD 3840х2160 пикселей.

Дисплей: LED, QLED.

Частота обновления: 60 Hz.

Интерфейсы: Ethernet, HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth, Miracast, AirPlay.

Smart TV: Tizen.

Особенности: специальный игровой режим, мультиэкран.

Плюсы:

QLED,

производительная начинка,

отличное качество изображения,

Ambient Mode.

Минусы:

не всегда работает голосовое управление.

Версия телевизора от Samsung с квантовыми точками, позволяющими значительно повысить цветовой охват, доведя его практически до реального. Интересно выполнена подсветка матрицы — Dual Led подсвечивает дисплей в зависимости от просматриваемого изображения. Работает эта модель на базе фирменного процессора Quantum 4K, который отвечает за оптимизацию картинки. Еще одна интересная особенность — режим Ambient. По своей сути это слияние с окружением, то есть телевизор подстраивается под цвета интерьера в спящем режиме, что выглядит куда интереснее обычного черного экрана. На фоне можно выставить время, погоду и прочую информацию, благодаря чему получается своеобразная информационная панель, будто бы интегрированная в стену.

LG 65NANO906PB NanoCell

Технические характеристики:

Разрешение: 4K UHD 3840х2160 пикселей.

Дисплей: LED, NanoCell.

Частота обновления: 120 Hz.

Интерфейсы: Ethernet, HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth, Miracast.

Smart TV: WebOS.

Особенности: специальный игровой режим.

Плюсы:

четкая картинка с сочными цветами,

стильный внешний вид,

удобный пульт,

легкая интеграция с умным домом.

Минусы:

неудобное управление в некоторых сценариях,

навязывание различных сервисов типа ivi и Okko.

NanoCell — это в первую очередь высокое качество цветопередачи. Предусмотрен особый режим Filmmaker, созданный с той целью, чтобы сохранить творческий замысел кинематографистов, убирая все параметры постобработки. Представляет нам, так сказать, оригинальные образы кинематографа. Гейминг на телевизоре реализован специальным игровым режимом. Он переключает частоту кадров при необходимости прямо во время игры, организует наиболее плавный и комфортный геймплей. Для тех, кто постоянно жалуется на качество звука в современных телевизорах, здесь реализован простой механизм подключения дополнительных устройств вывода звука через Bluetooth. Внутри установлен процессорный чип α7 с самообучающимися алгоритмами. Подстройка качества изображения происходит «бесшовно» и незаметно для глаз пользователя.

Премиум-сегмент

Samsung QE65QN85AAU Neo

Технические характеристики:

Разрешение: 4K UHD 3840х2160 пикселей.

Дисплей: LED, QLED.

Частота обновления: 120 Hz.

Интерфейсы: Ethernet, HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth, Miracast.

Smart TV: Tizen.

Особенности: специальный игровой режим, DLNA.

Плюсы:

высокочеткая картинка,

объемный звук,

производительная начинка,

удобное управление.

Минусы:

не все форматы видео поддерживаются.

Маркировка Neo в этом телевизоре Samsung означает «новое поколение». И действительно, в телевизор внедрены все топовые технологии. Подсветка реализована с помощью технологии Quantum Matrix, что позволяет более точечно подсвечивать нужные сцены. Это улучшает отображение мелких деталей. Управляет всеми процессами по улучшению изображения процессор Neo Quantum 4K. Умная система адаптации умеет подстраиваться под внешнее освещение, повышая яркость при слабом свете и понижая — при интенсивном. Максимальные углы обзора составляют 1780, так что под любым углом изображение не изменит свою цветовую палитру. Сам дисплей покрыт специальным антибликовым покрытием, которое не исказит изображение при ярком освещении. В комплекте поставляется универсальный пульт управления на солнечных батареях.

LG OLED65CXR

Технические характеристики:

Разрешение: 4K UHD 3840х2160 пикселей.

Дисплей: OLED.

Частота обновления: 100 Hz.

Интерфейсы: Ethernet, HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth, Miracast.

Smart TV: WebOS.

Особенности: датчик освещенности, DLNA.

Плюсы:

качественная цветопередача,

удобный для гейминга,

удобный пульт-указка,

высокая пиковая яркость.

Минусы:

немного бликует в солнечную погоду.

Это OLED-телевизор, субпиксели которого подсвечиваются сами. По мнению многих специалистов, это один из лучших 65” телевизоров, какой можно выбрать в 2022 году для гейминга. Так как телевизор поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, он оптимально совместим со многими видеокартами этого производителя. Вдобавок к этому — автоматическое снижение отклика пикселя и динамическое изменение частоты кадров. Для просмотра контента с большим количеством динамических сцен предусмотрена функция OLED Motion Pro, которая делает перемещения объектов на экране плавными и четкими. Это оценят в первую очередь любители активных видов спорта. Каждый шаг, забег или удар не останутся незамеченными. С помощью Bluetooth можно создать объемное окружение, подключив дополнительные звуковые устройства. Кроме того, телевизор интегрируется как в собственную систему умного дома LG Smart ThinQ, так и в системы других производителей.

Sony XR-65A90J

Технические характеристики:

Разрешение: 4K UHD 3840х2160 пикселей.

Дисплей: OLED.

Частота обновления: 120 Hz.

Интерфейсы: Ethernet, HDMI, USB, Wi-Fi, Miracast.

Smart TV: Android TV.

Особенности: универсальный пульт, DLNA.

Плюсы:

идеальный черный цвет,

выдающаяся картинка,

подходит для гейминга с HDR,

уникальный звук,

удобный пульт.

Минусы:

дорого.

Этот OLED-телевизор просто напичкан «умными» технологиями. XR OLED Contrast Pro изучает и анализирует изображение, улучшая цвет и контрастность в нужных местах. Таким образом достигается оптимальная глубина цвета и контрастности. В случае, если входящий поток не 4К-формата, а 2К или Full HD, функция XR 4K Upscaling искусственно повышает его до максимального разрешения с минимальной потерей качества. Специальный игровой режим и возможность выдачи 120 кадров в секунду помогут геймерам полностью погрузиться в игру, с невероятной плавностью и отзывчивостью изображения. Интересна и такая инновация, как Acoustic Surface Audio +. Это специальные приводы, вибрирующие в тон изображению на экране и звуку, за счет чего достигается низкий, глухой звук, дополняющий общее восприятие приятными басами. В целом, это лучший OLED-телевизор на рынке прямо сейчас, но из-за высокой цены он может отпугнуть многих.

LG OLED65C1RLA

Технические характеристики:

Разрешение: 4K UHD 3840х2160 пикселей.

Дисплей: OLED.

Частота обновления: 120 Hz.

Интерфейсы: Ethernet, HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth, Miracast.

Smart TV: WebOS.

Особенности: датчик освещенности.

Плюсы:

высочайшая контрастность,

хорошая цветопередача,

быстрая операционная система,

удобный пульт,

идеален для игр.

Минусы:

реклама в прошивке,

очень тонкий.

Технология самоподсвечивающихся пикселей оказалась более чем перспективной и востребованной. Вдобавок в этой модели подключена уникальная система интеллектуального распознавания и анализа изображения — умеет поиграть с яркостью и контрастностью, чтобы акцентировать нужную область. Этот телевизор, как и многие OLED TV, оценят консольные геймеры и любители спорта. За счет высокой частоты обновления экрана картинка не смазывается, позволяя оперативно реагировать на события и разглядывать мельчайшие детали. Технология защиты зрения позволяет дольше просматривать контент без усталости и боли в глазах. Кроме всего прочего, OLED-экраны значительно экономят на количестве компонентов и таким образом снижают ущерб окружающей среде. Определенно, C1 — лучший телевизор диагональю 65” в рейтинге 2022 года по соотношению цена/качество.