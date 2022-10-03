Состоялся релиз ядра Linux 6.0

Линус Торвальдс (Linus Torvalds) представил выход шестой версии ядра Linux. Обновление предлагает ряд улучшений производительности, поддержку нового оборудования, исправления безопасности и обычный набор настроек файловой системы.

Объявляя о выпуске в списке рассылки ядра Linux, Торвальдс пошутил:

«Надеюсь, всем ясно, что изменение основного номера версии больше связано с тем, что у меня закончились пальцы на руках и ногах, чем с какими-либо большими фундаментальными изменениями».

Основным новшеством стало расширение списка поддерживаемых графических и центральных процессоров. В частности, свежее ядро совместимо с новыми GPU Intel Arc A750 и A770 (пока только в экспериментальном режиме с параметром force_probe). Для пользователей видеокарт AMD была добавлена поддержка моделей на архитектуре RDNA3 (серия Radeon RX 7000).

Кроме того, заявлена поддержка мобильной платформы Snapdragon 8cx Gen 3 для ARM-ноутбуков, а также важной особенности новых процессоров AMD: обновленного планировщика инструкций MWAIT вместо HALT. В свежем ядре также была улучшена совместимость с процессорами Intel 13-го поколения. Исправления коснулись драйверов Thunderbolt, режима энергосбережения и механизмов терморегулирования.

Полный список нововведений ядра Linux 6.0 доступен по этой ссылке.

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