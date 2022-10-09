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9 октября, 2022
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Sony проводит международный конкурс фотографии World Photography Award

Sony World Photography Award

World Photography Organisation, всемирная организация фотографии, принимает работы на ежегодный конкурс Sony World Photography Award.

Профессионалы и любители со всего мира могут принять участие в этом конкурсе. Работы принимаются в четырех категориях: профессиональной, открытой, а также категории для студентов и молодых людей в возрасте 12 – 19 лет.

Победитель в профессиональной категории получит приз в размере 25 тыс. долларов, победитель в открытой категории — 5 тыс. долларов.

Кроме того, победители во всех категориях получат оборудование от компании Sony и сертификаты. Работы победителей конкурса будут представлены на выставке World Photo London.

В категории для студентов работы принимаются до 30 ноября 2022 года, в молодежной и открытой — до 6 января 2023 года. В категории для профессионалов работы принимаются до 13 января 2023 года.

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