Самый уязвимый и самый защищенный браузеры

VPN-провайдер Atlas VPN опубликовал свежий рейтинг защищенности современных браузеров. Приложения оценивались по количеству найденных уязвимостей.

За период с 1 января по 5 октября 2022 года, согласно статистике ресурса VulDB, самым уязвимым стал Google Chrome. За указанный период в нем было обнаружено 303 уязвимости, общее количество уязвимостей достигло 3159.

У Mozilla Firefox результат значительно лучше — 117 выявленных уязвимостей за аналогичный период и 2361 за все время наблюдений. Microsoft Edge — 103 и 806 соответственно. За первые три квартала 2022 года в Safari было обнаружено 26 уязвимостей, а общее число составило 1139.

Самым безопасным стал браузер Opera — ни одной критической проблемы за 2022 год найдено не было. За весь период существования продукта было обнаружено всего лишь 344 уязвимости.

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