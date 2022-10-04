Samsung планирует освоить 1,4-нм техпроцесс в 2027 году

На ежегодном мероприятии Samsung Foundry Forum 2022 компания Samsung Electronics, мировой лидер в области передовых полупроводниковых технологий, представила пятилетний план по развитию производства микросхем.

В начале лета 2022 года Samsung начал выпуск первых в мире чипов, выполненных по техпроцессу 3 нм и технологии GAA (Gate All Around). В 2024 году компания планирует выпустить 3-нм микросхемы второго поколения. Ожидается, что размер транзисторов сократится на 20%. В 2025 году начнется выпуск чипов по новой технологии SF3P+ и чипов с техпроцессом 2 нм. Это заложит основу для производства 1,4-нм продуктов к 2027 году.

Кроме того, Samsung планирует к 2027 году увеличить производственные мощности для передовых чипов более чем в три раза. В дополнение к фабрикам в Остине (США), а также корейских Пхёнтхэк, Хвасон и Гихын, компания строит еще один завод в Тейлоре (Техас, США).

Samsung не единственная компания, которая планирует начать массовое производство по нормам 1,4 нм. В настоящее время TSMC строит завод для производства 3-нм продуктов. Компания объявила, что производство 2-нм процессоров начнется в 2025 году. Более того, несколько месяцев назад была создана команда для работы над 1,4-нм техпроцессом. Кроме того, в 2025 году Intel начнет массовое производство двух поколений процессов 20A и 18A. Они эквивалентны 2-нм и 1,8-нм мобильным чипам.

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