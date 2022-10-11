spot_img
11 октября, 2022
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыRedmi Writing Pad: цифровой блокнот со стилусом за 7 долларов

Redmi Writing Pad: цифровой блокнот со стилусом за 7 долларов

Redmi Writing Pad

Компания Xiaomi представила новое сверхбюджетное устройство под брендом Redmi. Новинка под названием Redmi Writing Pad представляет собой портативный цифровой блокнот для рисования, заметок, списков дел и набросков без использования бумаги и ручки. Его единственная функция — предоставить пользователю бесконечный «лист бумаги».

Redmi Writing Pad

Устройство оснащено 8,5-дюймовым монохромным экраном без подсветки, двумя кнопками и стилусом, не требующим зарядки. Одна кнопка позволяет стереть изображение, а другая — защитить набросок от случайного удаления. Стилус чувствителен к силе нажатия и позволяет менять толщину штриха. Производитель отмечает, что благодаря отсутствию подсветки работа с планшетом не вызывает усталости глаз.

Одного заряда сменной батареи (CR2016) должно хватить на 20 тыс. заметок. Ее энергия тратится только на сброс изображения по нажатию оранжевой кнопки. Вес блокнота составляет 90 гр.

Redmi Writing Pad доступен по цене 7 долларов. Первым регионом, где появился гаджет, стала Индия.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяAzercell наградил журналистов-победителей
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,173ФанатыМне нравится
1,000ЧитателиЧитать
3,132ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»