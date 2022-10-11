Redmi Writing Pad: цифровой блокнот со стилусом за 7 долларов

Компания Xiaomi представила новое сверхбюджетное устройство под брендом Redmi. Новинка под названием Redmi Writing Pad представляет собой портативный цифровой блокнот для рисования, заметок, списков дел и набросков без использования бумаги и ручки. Его единственная функция — предоставить пользователю бесконечный «лист бумаги».

Устройство оснащено 8,5-дюймовым монохромным экраном без подсветки, двумя кнопками и стилусом, не требующим зарядки. Одна кнопка позволяет стереть изображение, а другая — защитить набросок от случайного удаления. Стилус чувствителен к силе нажатия и позволяет менять толщину штриха. Производитель отмечает, что благодаря отсутствию подсветки работа с планшетом не вызывает усталости глаз.

Одного заряда сменной батареи (CR2016) должно хватить на 20 тыс. заметок. Ее энергия тратится только на сброс изображения по нажатию оранжевой кнопки. Вес блокнота составляет 90 гр.

Redmi Writing Pad доступен по цене 7 долларов. Первым регионом, где появился гаджет, стала Индия.

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