QNAP представляет NAS TVS-hx74 ZFS с многопоточными процессорами Intel Core 12-го поколения для приложений виртуализации

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня представила высокопроизводительную серию NAS TVS-hx74 QuTS hero, включающую модели TVS-h474 с 4 отсеками, TVS-h674 с 6 отсеками и TVS-h874 с 8 отсеками, которые оснащены многоядерными и многопоточными процессорами Intel Core 12-го поколения. TVS-hx74, которые работают под управлением операционной системы QuTS на основе ZFS, обеспечивает целостность данных и поддерживает встроенную дедупликацию, а также сжатие данных на уровне блоков, почти создание неограниченного количества моментальных снимков в реальном времени (до 65 536 моментальных снимков для полной записи состояния системы и данных). Благодаря возможности расширения PCIe Gen 4, кэшированию M.2 NVMe SSD и возможности подключения 2,5GbE, TVS-hx74 решает сложные бизнес-задачи в области хранения и резервного копирования данных, виртуализации и серверов приложений.

«QNAP TVS-hx74 — это идеальное ZFS NAS с начального уровня для малого и среднего бизнеса, — сказал Мейджи Чанг (Meiji Chang), генеральный директор QNAP. — Многоядерные процессоры и универсальные возможности расширения смогут удовлетворить требования многозадачности в корпоративных IТ-средах и обеспечат широкие вычислительные возможности ресурсов для приложений виртуализации».

TVS-hx74 используют процессоры Intel Core и Pentium Gold 12-го поколения, поддерживает двухканальную память DDR4 объемом до 128 ГБ и оснащен двумя портами 2,5GbE, которые гарантируют более высокую скорость подключения благодаря объединению портов. Слоты M.2 2280 PCIe TVS-hx74 позволяют использовать твердотельные накопители NVMe PCIe для повышения производительности IOPS при настройке кэширования SSD. Высокоскоростные интерфейсы PCIe Gen 4 предназначены для расширения основных функций NAS, предоставляя возможность добавления сетевых адаптеров 10/25GbE, карт QM2 для твердотельных накопителей M.2 и портов 2,5GbE/10GbE, графических карт начального уровня и карт расширения хранилища для подключения корпусов расширения QNAP. Выход HDMI позволяет пользователям напрямую отображать мультимедийный контент или контент виртуальной машины, который хранится или работает на TVS-hx74.

«Мы рады видеть, что QNAP использует передовое решение Intel в своей последней серии NAS. Многоядерные и многопоточные процессоры Intel Core 12-го поколения обеспечат превосходную вычислительную производительность для ускорения приложений виртуализации, используемых малым и средним бизнесом, и графических приложений», — сказал Джейсон Зиллер (Jason Ziller), генеральный менеджер отдела клиентских подключений корпорации Intel.

TVS-hx74 использует операционную систему QuTS hero с файловой системой ZFS. Разработанная с акцентом на целостность данных, файловая система ZFS является самовосстанавливающейся и совместимой с WORM (Write Once, Read Many Times). Она также поддерживает встроенную технологию дедупликации и сжатия данных на уровне блоков для оптимального использования хранилища, более быстрой передачи данных и увеличения срока службы твердотельных накопителей.

Представленные решения поставляются с трехлетней гарантией.