Путь к успешной карьере с Azercell!

ООО «Azercell Telecom» в рамках политики корпоративной социальной ответственности запускает программу «Студенческая стипендия 2023» с целью поддержки профессионального развития обучающихся в различных высших учебных заведениях Азербайджана студентов, которые обладают высоким потенциалом, а также демонстрируют незаурядные знания и навыки.

В рамках программы поддержку получат студенты, проходящие обучение в таких областях, как информационные технологии, кибербезопасность, бизнес-аналитика, наука о данных и маркетинг. Студентам последних двух курсов бакалавриата, показавшим высокие результаты на этапах, организованных отборочной комиссией, будет предоставлен шанс на получение стипендии до конца всего периода обучения. Кроме того, у них будет возможность повышать уровень своих знаний в сфере телекоммуникаций, участвовать в корпоративных мероприятиях и социальных проектах компании, а также проходить различные тренинги и получать опыт работы в Azercell.

Все заявки на программу «Студенческая стипендия 2023» принимаются только в электронном формате. Для этого необходимо на официальной веб-странице компании (www.azercell.jobs) выбрать программу стажировки по соответствующему направлению, прикрепить резюме, отсканированные версии студенческого билета и зачетной книжки и зарегистрироваться. Крайний срок подачи заявок — 20 октября 2022 года. Для получения дополнительной информации можете обратиться по адресу [email protected]

Azercell поддерживает формирование талантливых и академически успешных студентов как будущих профессионалов, внося таким образом свой вклад в развитие общества в рамках своей политики по корпоративной социальной ответственности.