Представлены телевизоры Amazon Fire TV Omni QLED Series 4K с функцией адаптивной яркости

Компания Amazon представила две новые модели телевизоров серии Fire TV Omni QLED с экранами диагональю 65 и 75 дюймов. Обе модели имеют идентичные технические характеристики.

Устройства поддерживают Dolby Vision IQ, HDR10 +, HDR, HLG и новую функцию под названием Adaptive Brightness, которая автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от освещения в комнате. Также поддерживается функция локального затемнения (до 96 зон).

Благодаря встроенным датчикам присутствия серия Omni QLED может обнаруживать, когда кто-то входит в комнату, и переключаться на красивый и информативный режим Ambient Experience. На экране могут отображаться фотографии, иллюстрации или виджеты Alexa, например, прогноз погоды и напоминания.

Телевизоры поддерживает различные приложения, включая Netflix, Prime Video, Disney+ и Apple TV. Есть два встроенных динамика мощностью 12 Вт, Bluetooth 5.0, порты AV и eARC.

65-дюймовая модель Amazon Fire TV Omni QLED стоит 800 долларов, а 75-дюмовая – 1100 долларов. Новинки уже доступны для предварительного заказа на Amazon.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az