Представлен смартфон среднего уровня Moto G72

Компания Motorola на мероприятии в Индии представила смартфон Moto G72. Аппарат получил 6.55-дюймовый OLED-экран разрешением Full HD и частотой обновления 120 Hz. Максимальная яркость составляет 1300 нит. Дисплей поддерживает HDR10 и обеспечивает охват цветового пространства DCI-P3.

В основе Moto G72 лежит восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb (можно расширить на 1,5 Gb за счет создания виртуального раздела), емкость флеш-памяти – 128 Gb.

Основная камера тройная, с датчиками разрешением на 108, 8 и 2 Мп. Фронтальная камера на 16 Мп. Смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. В оснащение также входят поддержка 4G, Wi-Fi 802.11 ac (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB Type-C, разъем для наушников, слот для карты microSD, стереодинамики с Dolby Atmos и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Есть защита от воды по стандарту IP52. Габариты составляют 160,5 x 74,4 x 7,9 мм, вес – 170 гр. Устройство работает под управлением Android 12, гаджет получит одно крупное обновление ОС и три года патчей безопасности.

Moto G72 будет стоить 232 доллара, продажи в Индии начнутся 12 октября.