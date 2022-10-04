Представлен планшет Redmi Pad: экран 90 Hz и 4 динамика от 145 долларов

Бренд Redmi представил в Индии новый планшет. Redmi Pad — это максимально доступное решение с базовым набором технических параметров.

Планшет оснащен IPS-экраном с диагональю 10,61 дюйма, разрешением 2К (2000 х 1200 пикселей) и кадровой частотой 90 Hz. Максимальная яркость достигает 400 нит, контрастность – 1500:1.

В качестве аппаратной платформы используется восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99 с GPU Arm Mali-G57 MC2. Планшет имеет до 6 Gb оперативной памяти LPDDR4X и встроенный накопитель UFS 2.2 емкостью до 128 Gb. Имеется поддержка карт microSD.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 8000 мАч, которого хватит на 21 час просмотра видео и 12 часов гейминга. Есть быстрая зарядка с максимальной мощностью 18 Вт. В оснащение Redmi Pad также входят поддержка Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.2, USB-C, 8 Мп (основная камера) и 8 Мп (фронтальная, угол обзора 105°). По бокам корпуса новинки располагаются четыре динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos, обеспечивающей объемное звучание. Габариты составляют 250,5 x 158,1 x 7,1 мм, вес – 465 гр. Планшет работает под управлением Android 12 с интерфейсом MIUI 13 for Pad. Производитель обещает два обновления Android/MIUI и выпуск патчей безопасности в течение года с даты релиза устройства.

Цены на планшет:

3/64 Gb – 145 долларов;

4/128 Gb – 165 долларов;

6/128 Gb – 190 долларов.

Продажи Redmi Pad начнутся 5 октября.

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