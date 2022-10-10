Представлен мини-ПК ASUS ExpertCenter PN53 с APU AMD Ryzen 6000H

Компания ASUS представила новый мини-ПК под названием ExpertCenter PN53. Несмотря на скромные габариты, устройство обладает серьезной мощностью, поскольку оно оснащено APU серии AMD 6000.

ExpertCenter PN53 может быть оборудован процессорами AMD Rembrandt-H Ryzen 5 6600H, Ryzen 7 6800H или Ryzen 9 6900HX с ядрами ЦП Zen 3+, TDP 45 Вт и iGPU на базе RDNA 2. Ryzen 5 6600H имеет шесть ядер и графику Radeon 660M, Ryzen 7 6800H и Ryzen 9 6900HX — восемь процессорных ядер и Radeon 680M.

ASUS добавила в мини-ПК два слота M.2 2280 для накопителей PCIe Gen4 NVMe, отсек для 2,5-дюймовых накопителей и два слота SODIMM для оперативной памяти DDR5-4800 объемом до 32 Gb.

Мини-ПК получил поддержку Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E. Набор интерфейсов включает 3,5-мм аудиоразъем, Ethernet (до 2,5 Гбит/с), HDMI 2.1, пять USB 3.2 Gen1 Type-A, два USB 4 Type-C (DisplayPort 1.4/USB PD) и опциональный разъем COM/DisplayPort 1.4/HDMI 2.1/VGA. Габариты составляют 120 х 130 х 58 мм, вес — 900 гр.

Цены и дата начала продаж ASUS ExpertCenter PN53 компания пока не раскрывает.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az