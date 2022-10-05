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5 октября, 2022
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Представлен 136-дюймовый телевизор LG Magnit 4K с экраном micro-LED

LG Magnit 4K

Компания LG пополнила ассортимент телевизоров 136-дюймовой моделью Magnit 4K, которая основана на панели micro-LED. Как заявляет производитель, новинка представляет собой «смесь домашнего кинотеатра, цифрового искусства и развлечений».

Использование подсветки micro-LED обеспечивает телевизору высокое качество цветопередачи, контрастности и четкости изображения. Устройство характеризуется пиковой яркостью 2000 кд/м2 и поддерживает частоту обновления изображения 120 Hz. Экран имеет встроенный датчик освещенности для динамической регулировки HDR.

Magnit 4K получил процессор с технологией искусственного интеллекта LG Alpha a9, который уменьшает шум и одновременно повышает качество изображения. Набор интерфейсов включает четыре порта HDMI, цифровой аудиовыход, два коннектора USB Type-A и порт RS232C. Заявлена поддержка AirPlay 2 и Miracast, что позволяет транслировать контент со смартфона. Телевизор работает под управлением прошивки webOS.

Цена и дата начала продаж LG Magnit 4K будут объявлены позже.

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