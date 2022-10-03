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3 октября, 2022
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OnePlus Nord Watch: smart-часы с автономностью до 30 дней за 85 долларов

OnePlus Nord Watch

Компания OnePlus представила smart-часы Nord Watch. Производитель позиционирует новинку как часы «унисекс» — устройство подойдет любому пользователю. Корпус часов изготовлен из металла, а ремешок выполнен из гипоаллергенного материала. Имеется защита от пыли и воды по стандарту IP68.

OnePlus Nord Watch

Часы получили прямоугольный AMOLED-экран с диагональю 1,78 дюйма, разрешением 368 × 448 пикселей, яркостью 500 нит и частотой обновления 60 Hz. В часах нет встроенного GPS, данные о местоположении поступают от смартфона через интерфейс Bluetooth 5.2.

Есть датчик сердечного ритма, датчик SpO2, поддерживается мониторинг сна, а также есть возможность отслеживать менструальные циклы. Благодаря акселерометру Nord Watch могут автоматически определять вид активности, есть поддержка 105 видов упражнений.

Емкость аккумулятора составляет 230 мА·ч, часы могут проработать до 30 дней на одной зарядке в режиме энергосбережения. В режиме активного использования часы проработают до 10 дней.

OnePlus Nord Watch доступны в синей и черной расцветках корпуса. На старте продаж цена составит 60 долларов, позднее она увеличится до 85 долларов.

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