Очередной успех наших школьников на Европейской Олимпиаде по Информатике

Азербайджанская команда, прошедшая подготовку при поддержке Azercell, была награждена медалью и призами

Азербайджанские школьники, принявшие участие в Европейской Олимпиаде Юниоров по Информатике с 19 по 25 сентября 2022 года в онлайн-режиме, добились успешных результатов. Серебряной медалью был награжден учащийся 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования Фуад Гараев, а учащийся 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном Губинского района был удостоен поощрительной премии.

Придерживаясь своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell придает большое значение развитию образования и повышению уровня знаний в стране, в том числе в вопросах подготовки специалистов в области информационных и коммуникационных технологий.

Следует отметить, что процесс подготовки наших школьников к участию на международных соревнованиях по информатике с 2017 года осуществляется при поддержке ООО «Azercell Telecom», признанного партнера Министерства науки и образования и Национальной олимпийской команды по информатике. За этот период наша сборная неоднократно добивалась успехов на международных олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, завоевав в общей сложности 38 медалей, в числе которых 2 золотые, 11 серебряных и 25 бронзовых.