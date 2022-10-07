spot_img
7 октября, 2022
spot_img
ДомойТелекомНовости операторовОчередной успех наших школьников на Европейской Олимпиаде по Информатике

Очередной успех наших школьников на Европейской Олимпиаде по Информатике

Азербайджанская команда, прошедшая подготовку при поддержке Azercell, была награждена медалью и призами

Азербайджанские школьники, принявшие участие в Европейской Олимпиаде Юниоров по Информатике с 19 по 25 сентября 2022 года в онлайн-режиме, добились успешных результатов. Серебряной медалью был награжден учащийся 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования Фуад Гараев, а учащийся 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном Губинского района был удостоен поощрительной премии.

Придерживаясь своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell придает большое значение развитию образования и повышению уровня знаний в стране, в том числе в вопросах подготовки специалистов в области информационных и коммуникационных технологий.

Следует отметить, что процесс подготовки наших школьников к участию на международных соревнованиях по информатике с 2017 года осуществляется при поддержке ООО «Azercell Telecom», признанного партнера Министерства науки и образования и Национальной олимпийской команды по информатике. За этот период наша сборная неоднократно добивалась успехов на международных олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, завоевав в общей сложности 38 медалей, в числе которых 2 золотые, 11 серебряных и 25 бронзовых.

Предыдущая статьяПри поддержке Bakcell прошла очередная акция «Защитим Каспий!»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,182ФанатыМне нравится
999ЧитателиЧитать
3,133ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»