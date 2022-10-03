Microsoft начал тестирование в Edge встроенного VPN-сервиса от Cloudflare

Компания Microsoft начала тестирование встроенного в браузер Edge VPN-сервиса Microsoft Edge Secure. Система поддерживает платформу Cloudflare и работает в нескольких режимах.

На данный момент VPN доступен небольшому числу пользователей экспериментальной ветки Edge Canary. Его можно включить в разделе настроек Settings > Privacy, search and services.

Встроенный VPN-сервис скрывает IP-адрес пользователя, шифрует его трафик и обеспечивает безопасность. Пока что нет опции выбора сервера в другой стране для обхода блокировок по местоположению. Весь трафик автоматически маршрутизируется через ближайшие серверы Cloudflare. Объем трафика ограничен 1 Gb в месяц.

Microsoft Edge Secure работает по умолчанию, но применяется в зависимости от настроек и условий. Его можно использовать для всех подключений браузера, при работе через открытую сеть Wi-Fi или при доступе к небезопасной сети. Для передачи видео режим не используется.

В режиме «Все сайты» VPN включен постоянно, а в режиме «Выбранные сайты» сервис можно использовать только для определенных ресурсов или применять для всех сайтов, кроме выбранных.

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