Micron построит завод по производству полупроводников в США за 100 млрд. долларов

Micron Technology планирует вложить до 100 млрд. долларов в течение следующих 20 лет в строительство огромного комплекса по производству полупроводниковой продукции в США (город Клэй, штат Нью-Йорк).

Согласно данным, первая стадия инвестирования предполагает вложение 20 млрд. долларов до конца десятилетия. Подготовка площадки начнется в следующем году, строительство — в 2024 году, а производство — после 2025 года.

Ожидается, что в течение следующих 20 лет Micron создаст около 50 тыс. рабочих мест, в том числе 9 тыс. мест для сотрудников предприятия. Остальные 40 тыс. рабочих мест распределятся между поставщиками, подрядчиками и др. Компания также предполагает инвестирование 500 млн. долларов в обучение персонала.

Власти штата предоставят Micron ряд стимулирующих мер на общую сумму в 5,5 млрд. долларов. Финансовая поддержка будет предоставляться поэтапно по мере развития проекта компании.

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