spot_img
4 октября, 2022
spot_img
ДомойТехнологииАвтомобилиMaserati GranTurismo Folgore - первый электромобиль компании

Maserati GranTurismo Folgore — первый электромобиль компании

Maserati GranTurismo Folgore

Maserati, итальянская компания, производитель эксклюзивных автомобилей спортивного и бизнес-класса, к 2025 году обещает предлагать каждую из новых моделей в электрическом исполнении.

Maserati GranTurismo Folgore

Первым электромобилем компании стала модель под названием GranTurismo Folgore. Согласно заявлению Maserati, GranTurismo Folgore будет самым низким электромобилем в мире — 135 см.

Автомобиль оснащен тремя электромоторами общей мощностью 760 л.с. Это позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 2,7 сек. Подобная динамика позволит первому электромобилю Maserati немного обойти Porsche Taycan Turbo S, который рубеж в 100 км/ч преодолевает за 2,8 сек. Максимальная скорость ограничена отметкой около 320 км/ч. Запас хода заявлен 450 км по циклу WLTP, но это условный показатель.

Силовая установка будет состоять из трех электромоторов на базе постоянных магнитов. Мощность каждого электромотора составляет 300 кВт или около 1207 л.с, но установка никогда не работает на такой мощности, отдавая максимум около 760 л.с. Тяговая батарея будет иметь T-образную форму, что позволит расположить кресла в салоне столь же низко, как и в бензиновой версии купе. Емкость батареи достигнет 92,5 кВт‧ч, но фактически для использования будут доступны лишь 83 кВт‧ч. Заряжать ее можно на станциях с мощностью 270 кВт.

Также сообщается о трех экранах (приборная цифровая панель диагональю 12,2 дюйма, экран информационно-развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма и еще один экран диагональю 8,8 дюйма), багажнике на 269 литров и весе машины почти 2270 кг. За функцию голосового управления будет отвечать виртуальный ассистент Mia. Компания акцентирует внимание на том, что дизайн машины практически никак не выдает в ней электромобиль.

Цена Maserati GranTurismo Folgore составит от 170000 до 215000 долларов. Продажи начнутся летом 2023 года.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяOPPO Reno9 Pro sələfindən daha zəif olacaq
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,196ФанатыМне нравится
998ЧитателиЧитать
3,134ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»