Maserati GranTurismo Folgore — первый электромобиль компании

Maserati, итальянская компания, производитель эксклюзивных автомобилей спортивного и бизнес-класса, к 2025 году обещает предлагать каждую из новых моделей в электрическом исполнении.

Первым электромобилем компании стала модель под названием GranTurismo Folgore. Согласно заявлению Maserati, GranTurismo Folgore будет самым низким электромобилем в мире — 135 см.

Автомобиль оснащен тремя электромоторами общей мощностью 760 л.с. Это позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 2,7 сек. Подобная динамика позволит первому электромобилю Maserati немного обойти Porsche Taycan Turbo S, который рубеж в 100 км/ч преодолевает за 2,8 сек. Максимальная скорость ограничена отметкой около 320 км/ч. Запас хода заявлен 450 км по циклу WLTP, но это условный показатель.

Силовая установка будет состоять из трех электромоторов на базе постоянных магнитов. Мощность каждого электромотора составляет 300 кВт или около 1207 л.с, но установка никогда не работает на такой мощности, отдавая максимум около 760 л.с. Тяговая батарея будет иметь T-образную форму, что позволит расположить кресла в салоне столь же низко, как и в бензиновой версии купе. Емкость батареи достигнет 92,5 кВт‧ч, но фактически для использования будут доступны лишь 83 кВт‧ч. Заряжать ее можно на станциях с мощностью 270 кВт.

Также сообщается о трех экранах (приборная цифровая панель диагональю 12,2 дюйма, экран информационно-развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма и еще один экран диагональю 8,8 дюйма), багажнике на 269 литров и весе машины почти 2270 кг. За функцию голосового управления будет отвечать виртуальный ассистент Mia. Компания акцентирует внимание на том, что дизайн машины практически никак не выдает в ней электромобиль.

Цена Maserati GranTurismo Folgore составит от 170000 до 215000 долларов. Продажи начнутся летом 2023 года.

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