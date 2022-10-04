Лучшие Android-смартфоны по соотношению производительности и цены в рейтинге AnTuTu

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги лучших Android-смартфонов сентября по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях. При этом в расчет не брались камеры, автономность и многие другие параметры.

Категория до 280 долларов

Лучшим устройством в категории был назван Redmi Note 11T Pro, на втором месте — OnePlus Ace Racing Edition, на третьем — OPPO K9 Pro.

Категория от 281 до 421 доллара

Лидером категории стал Motorola Edge X30, на втором месте — Lenovo Legion Y70, на третьем — Redmi K50 Extreme Edition.

Категория от 422 до 561 доллара

На первом месте Lenovo Legion Y90, на втором — OnePlus Ace Pro, третье место получил Black Shark 5 Pro.

Категория от 562 до 702 доллара

Первое место занял iQOO 9 Pro, второе — Xiaomi 12S, а третье — Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition.

Категория от 703 доллара

В этой категории лидирует Nubia Red Magic 7S Pro, на втором месте — iQOO 10 Pro, на третьем — Oppo Find X5 Pro.

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