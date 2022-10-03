Лидирующий оператор мобильной связи впервые на местном рынке представляет гибкий цифровой тариф

Тариф «İstəSən» позволяет абонентам создать собственный мобильный план на основе своих предпочтений

С 3 октября 2022 года Azercell запускает гибкий тариф «İstəSən», сочетающий в себе минуты внутри страны, мобильный интернет и дополнительные мегабайты для самых популярных социальных сетей.

Новый продукт, ориентированный на индивидуальные потребности каждого клиента, предлагает абонентам больше возможностей для создания наиболее выгодного персонального тарифного пакета.

В рамках базового тарифа клиентам предлагается 30 минут внутри страны и 3GB интернета за 7 AZN. В зависимости от своих предпочтений абоненты могут добавить к базовому тарифу дополнительные минуты, интернет, а также трафик для Instagram/Facebook, YouTube и TikTok в приложении «Kabinetim». Дополняя пакет услуг, абоненты получают возможность экономить на мобильной связи: чем больше, тем выгоднее!

Помимо приложения «Kabinetim», тариф можно активировать посредством широкого спектра каналов, включая отправку ключевого слова «IsteSen» на короткий номер 7575, на официальном сайте компании, в офисах Azercell и в магазинах официальных дилеров оператора. Для получения подробной информации о тарифном плане посетите www.azercell.com

Создайте свой тариф вместе с Azercell!