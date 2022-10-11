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11 октября, 2022
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LG назвал цену 136-дюймового телевизора Magnit 4K с экраном micro-LED — 299999 долларов

LG Magnit 4K

В начале этого месяца компания LG представила 136-дюймовую модель телевизора Magnit 4K, которая основана на панели micro-LED. Теперь сообщается о цене устройства на рынке США без учета налогов — 299999 долларов.

Magnit 4K характеризуется пиковой яркостью 2000 кд/м2 и поддерживает частоту обновления изображения 120 Hz. Экран имеет встроенный датчик освещенности для динамической регулировки HDR.

Телевизор получил процессор с технологией искусственного интеллекта LG Alpha a9, который уменьшает шум и одновременно повышает качество изображения. В качестве OC используется фирменная WebOS.

LG также предлагает Magnit 4K с напольными колонками премиум-класса Bang & Olufsen BeoLab 90, которые выдают 8200 Ватт мощности. Цена — 349999 долларов. Отдельно такая акустическая система стоит 115000 долларов.

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