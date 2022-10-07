Угнать за секунду: «Лаборатория Касперского» рассказывает о ситуации с троянцами-стилерами в Азербайджане

В 2022 году в «Лаборатории Касперского» зафиксировали более 23 тысяч атак с использованием троянцев-стилеров в Азербайджане*. Это вредоносные программы, которые крадут логины и пароли от аккаунтов в различных сервисах. В их числе банковские, игровые аккаунты, учётные записи в мессенджерах, социальных сетях, сохранённые пароли в программах и браузерах. Стилеры ищут необходимую информацию в системных файлах, которые хранят конфиденциальные данные, или в реестре. Затем они отсылают её злоумышленникам. С такой угрозой сталкиваются в том числе авторы Telegram-каналов и блогеры.

Один из самых распространённых троянцев для кражи паролей и учётных данных из браузеров и десктоп-мессенджеров — RedLine. Он умеет красть данные от учётной записи в Telegram и ряде VPN-приложений, токены Discord, данные для входа в криптокошельки, а также сохранённые пароли и файлы cookie из браузеров. Кроме того, стилер может скачивать и запускать сторонние программы, выполнять команды в cmd.exe (файл командной строки Windows) и открывать ссылки в браузере. Распространяется он разными способами, в том числе при помощи вредоносных спам-рассылок и сторонних загрузчиков. RedLine продаётся в даркнете и стоит несколько сотен долларов США.

«Мы видим, что стилеры по-прежнему актуальная угроза. Пользователям, особенно владельцам популярных каналов в мессенджерах и соцсетях, блогерам, стоит быть внимательными. Важно критически относиться к крайне щедрым или пугающим сообщениям и проверять с помощью защитных решений файлы, которые приходят от незнакомых контактов или вызывают подозрение. Так, например, не редки случаи, когда злоумышленники распространяют зловреды под видом рекламных предложений, — отмечает Олег Купреев, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского». — Для защиты аккаунтов мы рекомендуем использовать двухфакторную аутентификацию, а также периодически проверять список активных сеансов. Если среди устройств появится такое, с которого человек не заходил в аккаунт, следует завершить сеанс и сменить пароль. Важно также пользоваться защитным решением — оно убережёт от загрузки и установки вредоносного ПО и не даст перейти по фишинговой ссылке».

* Данные на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за январь — сентябрь 2022 года.