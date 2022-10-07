Исследование показывает, что биржи подделывают 51% объема торгов криптовалютами

Криптовалютная индустрия достаточно сильно страдает от подделки объемов торгов. Биржи и проекты завышают объемы, для того чтобы повысить рейтинг.

Аналитики издания Bankless Times отмечают, что сделки по продаже и покупки актива нередко производятся на одной и той же платформе. Кроме того, имеет большое значение фактор завышения торгов по сделкам со стейблкоинами. Объем генерируется, но по факту средства остаются на площадке и не меняют владельца. По словам специалистов, более половины объема торгов биткоином — фейк.

«Сложно говорить о криптовалютах и не вспомнить о биткоине. При этом есть опасение, что большая часть ежедневного объема торгов фальсифицируется. Это ставит под сомнение законность работы бирж и надежность данных», — заявил генеральный директор BanklessTimes Джонатан Мерри (Jonathan Merry).

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