Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus

На мероприятии Tesla 2022 AI Day гендиректор компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) представил прототип человекоподобного робота Optimus. Устройство использует некоторые датчики и технологии, которые задействованы в автопилоте Tesla. Было рассказано о технических особенностях робота, продемонстрированы некоторые его возможности, а также названа ориентировочная цена.

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После самостоятельного выхода на сцену робот, который не имеет внешней обшивки, помахал публике и даже станцевал. Движения были крайне неуклюжи и неестественны. Было заметно, как Илон Маск волнуется по поводу способности робота самостоятельно уйти вглубь сцены, глава компании даже смущенно пояснил, что его коллеги не хотели допустить падения прототипа лицом вниз.

«Это буквально первый раз, когда робот работает без поддержки сегодня вечером на сцене», — признался Маск.

Tesla также показала видео, на котором робот выполняет простые задачи, такие как полив растений, переноска ящиков и подъем металлической арматуры на производственной станции в Калифорнии.

Маск заявил, что компания сможет производить миллионы таких роботов по цене менее 20 тыс. долларов. Отметим, что на рынке в настоящее время стоимость человекоподобных роботов превышает 100 тыс. долларов. Глава Tesla также сказал, что нынешние человекоподобные роботы конкурирующих марок «лишены мозга», а Optimus должен стать «предельно способным роботом», поскольку будет управляться системой искусственного интеллекта, которую компания сейчас оттачивает на примере системы автоматического управления электромобилями.

Робот оснащен чипсетом SoC Tesla и модулями Wi-Fi и LTE. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 2,3 кВтч, ожидается, что заряда будет хватать на полный рабочий день. 28 приводов обеспечивают движение «рук» по 11 осям. Робот сможет отслеживать, что именно он держит, руки имеют 27 степеней свободы, тело — более 200. Вес робота составляет 73 кг.

Был показан еще один «очень близкий к серийному» прототип, который облачен в корпус, но пока не способный ходить, поэтому робота продемонстрировали на подставке. Маск пообещал, что робот научится ходить через несколько недель.

Маск отметил, что в будущем робототехническое направление может стать для Tesla важнее автомобильного.

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