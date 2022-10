Игровые приставки в стиле ретро — это изящные маленькие воссоздания классических консолей, которые позволяют играть в старые игры, в большинстве случаев предварительно установленные на самих устройствах. В этой статье мы не только собрали лучшие мини-консоли для ретро-игр, но и включили в нее приставки, которые позволяют играть в совершенно новые игры, выполненные в стиле ретро, а также устройства, которые идеально эмулируют старые игры. В основном эти устройства используют кабели USB и HDMI для питания и вывода изображения, а некоторые из них предлагают возможность установки игр с карт памяти формата microSD и USB-накопителей.

1. Nintendo Classic Mini

Лучшая 8-битная игровая консоль в стиле ретро

Игр: 30.

Контроллеры: проводные.

В комплекте: 2 контроллера, кабель HDMI, адаптер питания USB.

Графика: 8-битная.

Плюсы:

некоторые удивительные и культовые игры,

все еще фантастический дизайн.

Минусы:

очень дорого.

Nintendo Classic Mini — это точная копия NES, которая позволяет нам получить редкое представление об играх и дизайнерских решениях, которые реализовала Nintendo в 80-х годах прошлого века. Именно с Nintendo Entertainment System все действительно началось для Nintendo. Это была первая домашняя консоль компании и место рождения Super Mario, The Legend of Zelda и Metroid. Поэтому неудивительно, что Nintendo решила воскресить данную систему в миниатюре. Серая цветовая схема, красные буквы и жирная черная полоса были переданы точно так же, как и в культовом контроллере. Более того, в библиотеке консоли, включающей 30 игр, есть все, что вы ожидаете от классики, включая Castlevania, Kirby’s Adventure, The Legend of Zelda, Mega Man 2, Metroid и Super Mario Bros. 3. Геймплей получился намного сложнее, но тем не менее стиль 8-битной пиксельной графики вызовет у вас очаровательное чувство ностальгии. Единственный минус заключается в том, что Nintendo Classic Mini очень сложно найти, так как консоль была выпущена в ограниченном количестве, но если вы выросли на NES, то наверняка будете готовы потратить около 220 долларов, чтобы вернуться на 30 лет назад.

2. Super NES Classic

Лучшая игровая консоль Nintendo в стиле ретро

Игр: 21.

Контроллеры: проводные.

В комплекте: 2 контроллера, кабель HDMI, адаптер питания USB.

Графика: 16-битная.

Плюсы:

содержит одни из лучших когда-либо созданных игр Nintendo,

отличная функция сохранения и перемотки.

Минусы:

короткие провода контроллера.

Super NES Classic занимает второе место после Nintendo Classic Mini в нашем списке. Она столь же хорошо сконструирована и предлагает еще один взгляд на историю Nintendo. SNES была преемницей NES, и поэтому ее игры более продвинуты. Как и NES Mini, эта копия очень дорогая. Геймеры из США могут купить угловатую североамериканскую версию Super Famicom с фиолетовыми акцентами и кнопками контроллера. Версия Super NES с более красочным закругленным дизайном с красными, синими, желтыми и зелеными кнопками предназначена для пользователей из Европы. Но как насчет игр? В версии Super NES Classic для США и Европы вы получите 21 игру. Будь то Super Mario World, Star Fox или The Legend of Zelda: A Link to the Past, в эти 16-битные игры сегодня можно играть точно так же, как и 30 лет назад. Каждая из игр была улучшена за счет добавления возможностей перемотки или приостановки, не говоря уже о возможности сохранения в любом месте.

3. Evercade

Лучшая игровая приставка в стиле ретро для путешествий

Игры: 122+ (картриджи).

Контроллеры: нет данных.

В комплекте: кабель USB Type-C без зарядного устройства.

Графика: 8-битная, 16-битная.

Плюсы:

отличное качество сборки и дизайн,

хорошее сочетание игр для консолей и PC.

Минусы:

неудобное отображение кнопок.

В отличие от ряда консолей, включенных в наш список, Evercade не фокусируется на одной консоли или типе игры. Разработчики позволяют вам играть в некоторые из лучших игр 8- и 16-битных игр на одной системе. Это означает, что предустановленных игр здесь нет, но есть картриджи, что многим понравится. Evercade идеально лежит в руках, а его закругленные края и изогнутая задняя часть делают длительное времяпровождение с ним легким и удобным. Кнопки отзывчивы, а крестовина идеально подходит для 2D-игр. Экран яркий и четкий, а вот динамики могли бы быть помощнее. Evercade поддерживает картриджи, содержащие от 6 до 22 игр каждый. Это могут быть классические аркадные игры, такие как хиты 80-х годов Namco, Data East и Atari (Pac-Man, Dig Dug и т.д.), до портов для консолей, коллекций 16-битных домашних игр и редких выпусков. Это означает, что вы можете играть в такие игры, как Dizzy, Earthworm Jim и Cannon Fodder, а также в Space Invaders, Double Dragon и даже в игры Atari Lynx.

4. Evercade VS

Лучшая консоль для ретро-игр в целом

Игр: 18 (премиум-пакет).

Контроллеры: проводные.

В комплекте: 2 контроллера, кабель HDMI, адаптер питания USB.

Графика: 8-битная, 16-битная и 32-битная.

Плюсы:

разнообразная и интересная библиотека игр,

надежная сборка и хороший дизайн,

Минусы:

Wi-Fi трудно настроить.

Evercade VS — это новая версия карманного компьютера Evercade для домашней консоли, которая привносит некоторые интересные дизайнерские идеи на рынок игровых консолей в стиле ретро. В частности, здесь улучшена система работы с картриджами, поскольку эта консоль также поддерживает 32-битные игры. Преимущество Evercade VS заключается и в том, что вы можете играть в многопользовательские игры. Консоль поставляется с двумя контроллерами, похожими на NES, а игровые пакеты, включенные в Premium Pack, ориентированы на совместную игру. Например, в наборе Technos Arcade 1 есть отличный Double Dragon 2. В отличие от других ретро-консолей, Evercade VS поддерживает широкий список игр от разных разработчиков, поэтому она не ориентирована лишь на Nintendo или Sega. Evercade VS поставляется в двух версиях: по цене 99 долларов за консоль с одним контроллером и одним картриджем или 129 долларов за консоль, два контроллера и два картриджа.

5. Sega Genesis/MegaDrive Mini

Лучшая консоль для ретро-игр для поклонников Sega

Игр: 42.

Контроллеры: проводные.

В комплекте: 2 контроллера, кабель HDMI, адаптер питания USB.

Графика: 16-битная.

Плюсы:

большая библиотека игр,

уделено большое внимание деталям в сборке, локализации и меню.

Минусы:

контроллеры не долговечные,

медленное игровое меню.

Sega Genesis/MegaDrive Mini угрожает возобновить консольные войны прошлых лет. Если вы выросли в 1990-х годах, то часто попадали в один из двух лагерей, примыкая к команде Sega или команде Nintendo. Эта консоль отдает дань уважения тому, что было лучшей разработкой первой команды. Во-первых, это великолепное устройство, которое является точной копией оригинала. Более того, оно включает 42 классические игры из эпохи Genesis/MegaDrive, такие как Sonic the Hedgehog и Ecco the Dolphin. Но вы также получаете более необычные варианты игр, например, Castle of Illusion с Микки Маусом в главной роли. Большинство этих игр устарели, но их 16-битная графика все также полна жизни, как и десятилетия назад. Есть даже совершенно новый 16-битный саундтрек к меню от легендарного композитора Юдзо Косиро, выполненный с использованием технологий 90-х годов прошлого столетия.

6. A500 Mini

Лучшая ретро-приставка для домашних компьютерных игр

Игры: 25 (установлено), 2000+ через USB.

Контроллеры: проводные.

Включает в себя: USB-контроллер, USB-мышь, кабель HDMI, шнур питания USB.

Графика: 16-битная.

Плюсы:

большая библиотека игр,

хороший интерфейс и система сохранения,

отличный контроллер и виртуальная клавиатура.

Минусы:

не все импортированные через USB игры работают.

A500 Mini — это крошечная копия домашнего компьютера Amiga 500, который положил начало карьере многих программистов и разработчиков. Реплика модели превосходна, к тому же она поддерживает как геймпад, так и мышь. Предустановленные игры представляют собой смесь классики конца 1980-х и начала 1990-х годов. Вы не только вернетесь к таким играм, как Cadaver, Speedball 2 и Alien Breed, но и получите доступ к забытому шедевру Stunt Car Racer, а также сможете погрузиться в приключение Simon The Sorcerer, которое произведет впечатление на всех, кто вырос на произведениях LucasFilm в жанре point-and-click. К сожалению, игры, хоть и превосходно эмулируются и даже поддерживают виртуальную клавиатуру и замену дисков, лишены некоторых классических элементов, которые сделали Amiga культовой системой. Например, нет возможности играть в Sensible Soccer, The Secret of Monkey Island и серию игр Cinemaware. Проблема заключается в том, что не все игры работают с этой мини-консолью, а некоторым требуется много настроек, чтобы геймпад и виртуальная клавиатура смогли работать вместе. Но все же A500 Mini — это один из лучших способов играть в игры Amiga в 2022 году.

7. SNK Neo Geo Mini

Лучшая игровая консоль в стиле ретро для любителей аркад

Игр: 40.

Контроллеры: проводные.

Включает в себя: 2 копии Neo Geo CD pad.

Графика: 32-битная.

Плюсы:

40 классических игр SNK,

прекрасный дизайн и долговечность,

отличный экран и контроллеры.

Минусы:

отсутствуют некоторые файтинги SNK,

связь с телевизором не самая лучшая.

SNK Neo Geo Mini объединяет 40 лучших игр культового известного японского разработчика в одной упаковке. Этот крошечный аркадный шкаф, выполненный в стиле ретро, содержит одни из лучших файтингов, кроме Street Fighter. Если вы хотите испытать удовольствие от игры с невероятными персонажами, то просто загрузите King of Fighters ’98, Samurai Shodown II или Metal Slug. При включении консоль подсвечивается снизу, что, честно говоря, удивительно. Маленький аркадный джойстик имеет металлическую крышку, благодаря чему он точно прослужит долго. Экран невероятно четкий и яркий, и он действительно демонстрирует пиксельную графику. Небольшой недостаток SNK Neo Geo Mini заключается в том, что здесь отсутствуют некоторые файтинги из японской версии. Фанаты SNK могут быть разочарованы, но обычным игрокам понравится тот набор, который предлагают разработчики. Также при подключении к телевизору через HDMI экран может немного капризничать. Но геймпады, которые идут в комплекте, являются копиями геймпадов Neo Geo CD, имевших один из лучших дизайнов всех времен.

8. ZX Spectrum Vega

Лучшая игровая приставка в стиле ретро для фанатов Spectrum

Игры: 1000.

Контроллеры: встроенные.

Включает в себя: HDMI, компонентный аудиокабель и кабель питания.

Графика: 8-битная.

Плюсы:

игры, которые может захотеть фанат Spectrum,

слот для карт памяти формата microSD для загрузки большего количества игр.

Минусы:

функциональный дизайн раздражает.

Мы рекомендуем ZX Spectrum Vega всем, кто скучает по 8-битным играм 80-х годов прошлого века. В то время как в США Nintendo NES и Sega Master System соперничали друг с другом, в Великобритании ZX Spectrum сражался с Commodore 64. Этот миникомпьютер включает 1000 игр ZX Spectrum с превосходной эмуляцией. При том, что это впечатляющий показатель, дизайн Vega абсолютно не впечатляет. Форма консоли и острые края не такие удобные, как у других мини-консолей из нашего списка. И даже резиновые клавиши не делают это устройство удобным в длинных игровых марафонах.

9. PlayStation Classic

Самая красивая игровая консоль в стиле ретро

Игр: 20.

Контроллеры: проводные.

В комплекте: кабель питания, 2 контроллера, кабель HDMI.

Графика: 32-битная.

Плюсы:

великолепный дизайн консоли,

доступный пакет,

хороший набор игр.

Минусы:

эмуляция могла бы быть лучше.

PlayStation Classic, выпущенная в ознаменование первого опыта Sony на рынке консольных игр, имела эффект разорвавшейся бомбы. Будучи чрезвычайно популярной в то время, PlayStation была выделена в целую линейку консолей, которые сегодня продолжают доминировать на рынке. В переиздании первой консоли был уменьшен ее размер и добавлены порты USB и HDMI. В остальном дизайн остался точно таким же, каким он был в эпоху Spice Girls and Friends. И, честно говоря, зачем было что-то менять? Это всегда была великолепная машина благодаря простому дизайну, удобным крупным кнопкам и привлекательному лотку для дисков. Реплики контроллеров PlayStation также превосходны, и, поскольку они теперь подключаются по USB, их можно использовать на других консолях или в эмуляции PC. Где опыт PlayStation Classic немного спотыкается, так это в плохо продуманном подходе к эмуляции. Некоторые игры работают медленнее, чем оригиналы, а другие выглядят размытыми и грязными. И к сожалению, нет возможности как-то настроить параметры видео в играх. Тем не менее трудно не влюбиться в эту консоль! Включенные игры различаются по качеству, но все они имеют место в истории PlayStation. Tekken 3, Ridge Racer Type 4 и Metal Gear Solid просто превосходны. Хотя жаль, что здесь нет Tomb Raider, Crash Bandicoot и других крупных игр.

10. Atari Flashback 8 Gold Deluxe

Лучшая игровая приставка в стиле ретро для детей 70-х

Игры: 120.

Контроллеры: беспроводные 2,4 GHz.

В комплекте: 2 контроллера, кабель HDMI, адаптер питания переменного тока.

Графика: 16-битная.

Плюсы:

действительно много игр,

несколько контроллеров.

Минусы:

не воссоздает оригинальную консоль,

нет Pac-Man.

Если вы с любовью вспоминаете Atari 2600, то Atari Flashback 8 Gold Deluxe вам просто необходима. Линейка Flashback всегда была хороша, но эта версия предлагает вам 120 эмулированных игр, включая Yar’s Revenge, Pitfall и Adventure. Она также оснащена двумя беспроводными джойстиками, не говоря уже о двух манипуляторах для определенных игр, которые являются идеальной одой прошедшим дням. Да и сама консоль настолько близка к шику 1980-х годов, насколько это возможно с фальшивой деревянной панелью спереди и пластиковыми ребрами. Хоть это и не идеальное воссоздание той консоли, оно определенно отражает суть оригинала. Что же касается игр, то Atari Flashback улучшает их с выходом HDMI 720p и опциями для сохранения, приостановки и перемотки действия.

11. C64 Mini

Лучшая игровая консоль в стиле ретро для 8-битных геймеров

Игр: 64.

В комплекте: 1 джойстик, кабель HDMI, шнур питания USB.

Графика: 8-битная.

Плюсы:

эстетичный вид,

много игр.

Минусы:

ключи не работают,

джойстик мог быть лучше.

Вам нравился Commodore 64? Есть ли в вашем сердце особое место для таких игр 1980-х годов, как Stormlord или Alleykat? Тогда эта ретро-система для вас! Она разработана специально для того, чтобы дать поклонникам Commodore 64 возможность ощутить теплое чувство ностальгии. Несмотря на то, что несколько потрясающих игр не вошло в комплект, их все еще достаточно, чтобы сделать покупку стоящей. С точки зрения внешнего вида, Commodore 64 Mini представляет собой бежевую клавиатуру с блочными клавишами и разноцветным логотипом. Консоль также поставляется с джойстиком, который представляет собой аккуратное маленькое устройство с большими красными кнопками, которые, вероятно, видны из верхних слоев атмосферы Земли. Если вам нужна надежная 8-битная ретро-консоль и вы не питаете особой привязанности к ZX Spectrum, то это хороший выбор.

Что такое ретро-игровые приставки?

Игровая приставка в стиле ретро — это современное устройство, способное играть в старые игры на новых телевизорах. Обычно это мини-копии старых консолей с предустановленными играми, работающими на эмуляции. Некоторые ретро-консоли являются новыми, например, серия Evercade, в которой представлены игры на заказ и эмулированные игры из 8-, 16- и 32-битных эпох.

Какая ретро игровая консоль лучше?

Наш список имеет общий порядок, в соответствии с которым мы определяем лучшую игровую консоль в стиле ретро. Об этих устройствах можно судить технически по тому, насколько хороша эмуляция видеоигры, а также по качеству сборки и другим функциям. Однако в случае с лучшими игровыми консолями в стиле ретро вы также имеете дело с ностальгией, поэтому ваша личная связь со старой системой или играми может перевесить любые технические достоинства.

Почему ретро-игры такие дорогие?

Как и в случае с любыми носителями информации, созданными в прошлом, старые картриджи и диски для видеоигр являются дефицитом. Это означает, что ценность старых игр, снятых с производства, выше. Тираж некоторых старых игр также отражается на том, что не все хорошие игры стоят дорого, а некоторые ужасные игры с тех пор резко выросли в цене. Если игра запечатана и не сыграна, она будет еще дороже.

Являются ли ретро-игры хорошей инвестицией?

В последние годы ретро-игры резко выросли в цене, отчасти потому, что растет возраст геймеров, их предпочитающих. Большое влияние на них оказывает и чувство ностальгии. Некоторые старые игры считаются произведениями искусства и пользуются большим спросом. Ретро-игры также имеют ряд встроенных ценностей, включая редкость и тот факт, что в них можно играть только на старом оборудовании.

Законны ли эмуляторы?

Загрузить эмулятор и играть в него можно законно. Некоторые мини-игровые приставки в стиле ретро, такие как PlayStation Classic и Amiga A500 Mini, позволяют пользователям устанавливать свои собственные игры через USB-накопитель. Лучшие ретро-игровые консоли упрощают эмуляцию и являются по сути масштабными моделями классических консолей.