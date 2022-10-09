IBM инвестирует 20 млрд. долларов в американское производство полупроводников

Компания IBM инвестирует 20 млрд. долларов в разработку полупроводников, технологий мейнфреймов, искусственного интеллекта и квантовых вычислений, сообщает Reuters. Предприятие построят в штате Нью-Йорк.

Президент США Джо Байден (Joe Biden) поддержал стремление своей администрации субсидировать производство полупроводниковых микросхем в США и увеличить количество рабочих мест во время посещения Поукипси (штат Нью-Йорк), где IBM проводит профильные исследования.

Отметим, что ранее был подписан закон о чипах и науке, в рамках которого на субсидирование производства микросхем и исследования полупроводниковых технологий правительство США направило 52 млрд. долларов.

Следуя примеру Intel и Micron, компания IBM также собирается претендовать на получение правительственных субсидий для развития своего кластера в штате Нью-Йорк. Intel планирует построить в штате Огайо завод по производству полупроводников и выделила на проект 20 млрд. долларов. Micron объявила, что инвестирует до 100 млрд. долларов в течение следующих 20 лет в строительство предприятия по производству полупроводников в штате Нью-Йорк.

Представители IBM заявили, что финансирование национальной полупроводниковой отрасли США позволит надежно обеспечить чипами следующего поколения современные компьютеры и системы искусственного интеллекта.

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