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5 октября, 2022
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Google представил роутер Nest Wifi Pro с поддержкой Wi-Fi 6E

Google Nest Wifi Pro

Компания Google представила новый беспроводной маршрутизатор Nest Wifi Pro с поддержкой Wi-Fi 6E. В отличие от базового Nest Wifi, у новинки отсутствуют встроенные динамики.

Максимальная пропускная способность Nest Wi-Fi Pro составляет 5,4 Гбит/с, а заявленная зона покрытия беспроводной сети — до 204 м². Заявлена поддержка стандарта безопасности WPA3. Как и прежде, устройство можно объединять в mesh-сеть. Для проводного подключения устройство оснащается двумя гигабитными портами Ethernet.

Nest Wifi Pro поддерживает протоколы Matter и Thread для управления устройствами умного дома. Кроме того, роутер постоянно анализирует производительность сети и диагностирует любые проблемы с подключением. При наличии сбоев пользователю придет уведомление с различными способами решения проблемы.

Google Nest Wifi Pro поступит в продажу в США 27 октября. Цена одного роутера составит 199,99 долларов, комплект из двух устройств — 299,99 долларов, из трех — 399,99 долларов. Доступные расцветки корпуса: белая, мятная, лимонная и розовая.

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