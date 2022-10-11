Google представил первые в мире ноутбуки на Chrome OS для облачных игр

Компания Google представила три ноутбука для облачных игр, разработанные в партнерстве с Acer, Asus и Lenovo. Устройства функционируют под управлением операционной системы Chrome OS. В плане характеристик ноутбуки не слишком мощные.

Все модели поддерживают 1080p при 120 Hz, а также обеспечивают задержку в 85 мс. Есть поддержка Wi-Fi 6E, некоторые модели оснащены RGB-подсветкой клавиатуры. Автономность достигает 10 часов. Модель от Asus за счет шарнира способна трансформироваться в планшет.

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Ноутбуки поддерживают три ключевые облачные игровые платформы — Xbox Cloud Gaming (Beta), Nvidia GeForce Now и Amazon Luna. Быстрый доступ к играм интегрирован в лаунчер Chrome OS.

Acer Chromebook 516 GE, Asus Chromebook Vibe CX55 Flip и Lenovo Ideapad Gaming Chromebook поступят в продажу в октябре по ценам от 649, 699 и 599 долларов соответственно.

Отметим, что Google анонсировал ноутбуки спустя всего две недели после того, как сообщил о закрытии своего облачного игрового сервиса Stadia, который конкурировал с Geforce Now и Xbox Cloud Gaming.

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