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3 октября, 2022
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Французский бренд Coperni представил платье из жидкого трикотажа

Coperni

На Неделе моды в Париже 30 сентября настоящий фурор произвел выход модели Беллы Хадид. В конце показа французский бренд Coperni представил платье из жидкого трикотажа.

Модель вышла на подиум топлес, прикрыв грудь рукой. Несколько минут спустя публика начала наблюдать завораживающее действо — к девушке подошли двое помощников и начали со всех сторон распылять на ее тело белый спрей. Поначалу казалось, что это обычный боди-арт, однако жидкость вдруг начала превращаться в хлопковую ткань. Несколько минут спустя, благодаря умелым движениям девушки-дизайнера Белла Хадид предстала в изумительно красивом белом платье с открытым верхом и пикантным разрезом.

Идея технологии принадлежит компании Fabrican, основанной испанским модельером и ученым Манелем Торресом. Особый состав из хлопковых и синтетических волокон в растворе полимера превращается в пригодный для носки материал при контакте с кожей человека. После ношения такое платье можно снять и растворить для повторного использования.

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