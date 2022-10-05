Евросоюз переходит на единый порт USB Type-C для зарядки мобильных устройств

Все продаваемые в Евросоюзе электронные мобильные устройства должны будут в обязательном порядке оснащаться зарядным портом USB Type-C. Закон касается всех производителей телефонов, планшетов и других устройств с осени 2024 года и ноутбуков с весны 2026 года.

Новый закон, принятый на пленарном заседании во вторник 602 голосами за, 13 против и 8 воздержавшимися, является частью более широких усилий ЕС по сокращению электронных отходов и предоставлении потребителям возможности делать более рациональный выбор, говорится в заявлении Европарламента.

Норма распространяется на телефоны, смартфоны, планшеты, цифровые фотоаппараты, наушники и гарнитуры, портативные консоли и колонки, электронные книги, клавиатуры, мыши, портативные навигаторы и ноутбуки. Если прибор заряжается через кабель, и ему достаточно мощности в 100 Вт, то должен использоваться разъем USB Type-C.

Все поддерживающие быструю зарядку гаджеты также подлежат стандартизации, чтобы зарядные устройства были полностью совместимыми. Характеристики зарядных устройств получат специальные обозначения.

Новый закон поможет потребителям экономить до 250 млн. долларов в год на покупке ненужных зарядных устройств. Утилизированные и неиспользуемые зарядные устройства ежегодно составляют около 11 тыс. тонн электронных отходов в ЕС.

В ближайшее время принятый закон будет официально одобрен и опубликован в Официальном журнале ЕС, а в силу он вступит через 20 дней после опубликования. После этого входящим в ЕС странам дадут 12 месяцев на приведение местного законодательства в соответствие с документом, и еще 12 месяцев уйдет на переходный период.

Больше всех от нововведения пострадает компания Apple, которая по-прежнему использует собственный разъем Lightning, дебютировавший еще в 2012 году с iPhone 5. Также закон затронет производителей бюджетных устройств на Android, которые до сих пор оснащают смартфоны разъемом micro-USB.

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