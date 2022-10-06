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6 октября, 2022
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Эксклюзивы PlayStation будут выходить на ПК минимум через год после релиза

PlayStation

Глава PlayStation Studio Херман Хюльст в интервью Axios, Famitsu и французскому YouTube-блогеру Жюльену Чизе рассказал об отношении Sony к релизу эксклюзивов PlayStation на ПК, количеству разрабатываемых игр и развитию одиночных игр.

По его словам, компания продолжит выпускать свои игры на ПК, но об одновременном релизе вместе с PlayStation речи пока не идет. Геймерам придется ждать минимум год, прежде чем Sony решится выпускать свои новые эксклюзивы на ПК. Исключением могут стать сервисные игры, которые нужно продвигать иначе и с самого старта обеспечить надежную базу игроков для дальнейшего развития.

Хюльст подтвердил, что в общей сложности у внутренних студий PlayStation на данное время находится в разработке 25 игр, половина из которых — это новые франшизы. Sony занимается созданием 12 мультиплеерных игр-сервисов. За них отвечают, как партнеры и недавно купленные студии (Haven Studios), так и давно существующие внутренние команды PlayStation.

Sony активно экспериментирует с жанрами и типами игр, но она не собирается отказываться от одиночных экшенов вроде The Last of Us, Horizon, Uncharted и God of War. С финансовой точки зрения, эти игры зачастую оказываются самыми успешными для компании.

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