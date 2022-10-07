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7 октября, 2022
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E Ink представил различные сценарии использования бумаги на электронных чернилах

E Ink

E Ink Corporation, производящая дисплеи на основе технологии электронных чернил, расширила сценарии ее использования, представив сразу несколько новых продуктов.

Были показали электронные бейджи для сотрудников компаний, а также посетителей. Для таких бейджей можно легко создать идентификационную карту, кроме того, карта может осуществлять контроль доступа в различных локации.

E Ink

Предлагается использовать экраны в качестве табличек на дверях в офисах, а также в подставках на рабочих столах и в других сценариях.

Также были показаны экраны, которые можно использовать на открытых и закрытых парковках для отображения количества транспортных средств на каждом этаже.

Отмечается, что E Ink стремится к созданию «безбумажной среды».

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