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11 октября, 2022
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C 15 по 17 ноября компания Softprom проводит Online Security Forum 2022

Online Security Forum 2022

С 15 по 17 ноября компания Softprom — самый большой дистрибьютор в сфере Информационной безопасности на территории Восточной и Центральной Европы, Западной и Центральной Азии, Грузии и Украины, проводит Online Security Forum. Главная цель мероприятия — показать возможные варианты защиты и противодействия киберпреступникам, предоставить новые практические знания и актуальную информацию в сфере IТ-безопасности.

В рамках мероприятия будет предоставлена возможность узнать об актуальном, участвовать в профессиональном нетворкинге и обменяться опытом с коллегами:

  • Master-classes & use-cases. Участникам представят основные методы и подходы в работе с технологиями в действии. Демонстрации и чек-листы станут шпаргалкой при дальнейшей настройке и запуске решений.
  • Eyes to eyes communication. Возможность забронировать тет-а-тет встречу со спикерами, представителями вендоров и другими экспертами.
  • Программа мероприятия. На Security Forum 2022 не будет “классических” докладов. Фокус на практические мастер-классы и тестирования, коммуникациях online, детальнее здесь.

Присоединяйтесь. Мероприятие будет полезно кибервоинам, IТ-специалистам и Специалистам по Информационной безопасности, CISO и CIO, CRMO и СЕО, учредителям ІТ-компаний и Интеграторов. Участие бесплатно, необходима предварительная регистрация. Форум поддержали мировые лидеры в сфере ИТ технологий и ИТ Безопасности. В числе генеральных партнеров компании Rapid7, VMware, Imperva, Forcepoint, Logsign, OPSWAT, Sycope, Citrix, CrowdStrike, Senhasegura.

Страница Softprom Security Forum https://promo.softprom.com/ru/securityforum

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