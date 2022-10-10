Boston Dynamics и другие производители роботов отказались от создания боевых устройств

Boston Dynamics и другие производители роботов отказались создавать или поддерживать использование разработанных ими устройств и программного обеспечения в военных целях.

Представители корпораций Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics и Unitree Robotic написали открытое письмо о своем решении всем участникам робототехнического сообщества и призвали прислушаться к ним.

«Мы считаем, что добавление оружия к роботам с дистанционным или автономным управлением, широко доступным общественности и способным перемещаться в сложных локациях, где живут и работают люди, создает новые риски причинения вреда и серьезные этические проблемы», — заявила группа.

Также коалиция отметила, что нельзя допустить чтобы плоды развития новых технологий использовались для причинения вреда людям. Использование роботов в военных целях пошатнет доверие людей к новым технологиям и науке в целом. При этом известная в военных кругах компания Ghost Robotics протест поддерживать не стала. В настоящее время их продукты тестируются на полигонах.

Кроме того, коалиция заявила, что не позволят клиентам применять купленные у них платформы в качестве оружия, когда это возможно, но уточнила, что не оспаривает существующие разработки, которые страны и их правительственные учреждения задействуют для самозащиты и соблюдения законов.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az