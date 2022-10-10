Bloomberg: iPhone получит разъем USB-C в 2023 году

По данным журналиста издания Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), компания Apple планирует перевести iPhone на разъем USB-C с 15-й модели, которая выйдет в 2023 году. Единственная модель iPad без USB-C будет обновлена до конца этого года.

Magic Mouse, Magic Keyboard и Magic Trackpad, аксессуары для Mac, получат новый разъем вместе с обновлениями флагманских компьютеров. В следующем году ожидается выпуск новых iMac и Mac Pro. Модели AirPods обновят до 2024 года.

«Почему Apple противится закону ЕС, но все же планирует перейти на USB-C? Компания хочет представить это как переход по собственным причинам. Я уверен, что Apple объяснит решение более унифицированным подходом к зарядке своих продуктов, увеличенной скоростью зарядки и передачи данных», — отметил Гурман.

Кроме того, журналист считает, что «будущее Apple – это беспроводная связь». В ближайшие несколько лет компания начнет отказываться от физических портов в пользу индукционной зарядки.

Напомним, что все продаваемые в Евросоюзе электронные мобильные устройства должны будут в обязательном порядке оснащаться зарядным портом USB Type-C. Закон распространяется с осени 2024 года на телефоны, смартфоны, планшеты, цифровые фотоаппараты, наушники и гарнитуры, портативные консоли и колонки, электронные книги, клавиатуры, мыши, портативные навигаторы и ноутбуки (с весны 2026 года). Если прибор заряжается через кабель, и ему достаточно мощности в 100 Вт, то должен использоваться разъем USB Type-C.

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