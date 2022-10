Bloomberg: Илон Маск снова готов купить Twitter по первоначальной цене 44 млрд. долларов

Илон Маск (Elon Musk) направил Twitter письмо, в котором выразил готовность приобрести компанию по ранее оговоренной цене — 54,20 долларов за акцию, то есть 44 млрд. долларов. Об этом изданию Bloomberg рассказали источники, знакомые с ситуацией. На фоне этих новостей, стоимость акций компании подскочила сразу на 18%.

О планах Маска купить Twitter стало известно еще в апреле 2022 года, но миллиардер отказался от сделки, а одной из причин называл большое количество ботов в Твиттере. В ответ на это Twitter подал на Маска в суд, аргументируя это тем, что бизнесмен поставил компанию в невыгодное положение.

У Маска грандиозные планы на платформу — на ее основе он намеревается создать универсальное приложение, условно обозначенное как «X», по образцу китайского WeChat.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app

— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022