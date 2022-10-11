Azercell наградил журналистов-победителей

Более 60 журналистов приняли участие в очередных курсах английского языка, организованных лидирующим оператором мобильной связи

Завершился очередной этап курсов английского языка, организованных «Azercell Teleсom» с целью профессионального развития и поддержки представителей азербайджанских СМИ в вопросах свободного использования ими цифровых англоязычных источников.

В ходе курсов, организованных совместно с преподавателями учебного центра «Language Solutions» представители СМИ получили возможность улучшить свои знания английского языка в грамматике, устной речи, общении и письме. На церемонии награждения, состоявшейся в головном офисе Azercell с участием представителей прессы, трем журналистам, проявившим наибольшую активность на курсах, были вручены цифровые подарки.

Отметим, что Azercell организует языковые курсы для журналистов уже более 14 лет. На сегодняшний день сотни представителей СМИ прошли специализированные курсы английского языка. Кроме того, компания регулярно проводит семинары и тренинги по интересным темам с привлечением известных международных тренеров с целью знакомства азербайджанских журналистов с инновациями и современными тенденциями в СМИ, а также обмена опытом.

Верная своему обещанию поддерживать представителей СМИ Азербайджана, компания Azercell также выпустила специальный тарифный пакет «Mediacell», которым активно пользуется около 10 000 журналистов по всей стране.