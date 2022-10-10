Анонсирован компактный городской электромобиль e.wave X 2022

Немецкий производитель электромобилей и систем экологичной мобильности Next.e.GO Mobile SE на Парижском автосалоне, который пройдет 17-23 октября, представит компактный электромобиль e.wave X 2022 модельного года, а также электрическую модель для городских перевозок e.Xpress.

«Мы рады присутствовать на Парижском автосалоне и поделиться нашим видением будущего городской электромобильности как для частных клиентов, так и для бизнеса. Наши автомобили e.wave X и e.Xpress были разработаны с учетом экологических требований и для них на первом месте — это стоимость владения. Они создают идеальный симбиоз между инновациями и экономической практичностью», — заявил Али Везваи, председатель правления Next.e.GO Mobile SE.

По словам производителя, новый e.wave X представляет собой компактный, практичный и в то же время комфортный автомобиль для городской среды, в котором могут разместиться до четырех человек. Он получил умное аккумуляторное решение, не зависящее от наличия специальной зарядной инфраструктуры и большой цифровой дисплей.

Что касается e.Xpress, то эта модель была разработана специально для коммерческих служб доставки так называемой «последней мили» с учетом всех потребностей этого сектора, в том числе подходящих для эксплуатации в городе габаритов и возможностью быстрой замены аккумулятора для безотказной работы.

Подробности о производстве новых электрокаров Next.e.GO планируют раскрыть на пресс-конференции, которая состоится 17 октября.

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