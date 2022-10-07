Acer Swift Edge: легкий 16-дюймовый ноутбук с OLED-экраном

Компания Acer представила легкий 16-дюймовый ноутбук под названием Swift Edge. Устройство получило OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10 и разрешением 3840 × 2400 пикселей. Максимальная яркость составляет 500 кд/м². Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3, есть поддержка стандарта VESA DisplayHDR True Black 500.

На выбор предлагаются шестиядерные Ryzen 5 6600U и Ryzen 5 PRO 6650U, а также восьмиядерные Ryzen 7 6800U и Ryzen 7 PRO 6850U. Компания также указывает на использовании в ноутбуках аппаратной защиты Microsoft Pluton. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5 достигает 32 Gb, емкость твердотельного NVMe-накопителя – до 1 Tb.

Аккумуляторная батарея емкостью 54 Втч обеспечивает до 10,5 часов непрерывного воспроизведения видео и до 8 часов веб-серфинга на одном заряде. Набор интерфейсов включает модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, два порта USB Type-C, два USB Type-A, один HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиоразъем. Есть веб-камера с поддержкой разрешения 1080p. Вес ноутбука составляет 1,17 кг.

Версия с AMD Ryzen 7 6800U, 16 Gb ОЗУ и SSD объемом 1 Tb будет стоить 1500 долларов. Продажи ноутбука Acer Swift Edge стартуют в этом месяце.

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