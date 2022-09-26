ZTE Axon 30S — самый дешевый в мире смартфон без вырезов и отверстий

Компания ZTE Mobile сегодня представила новый смартфон Axon 30S с подэкранной камерой разрешением 16 Мп. Устройство предлагается по базовой цене 237 долларов. Это единственный во всем мире безрамочный смартфон по такой цене. ZTE заявляет, что Axon 30S использует технологию нового поколения, которая увеличивает плотность до 400 пикселей на дюйм в области фронтальной камеры. Новинка оборудована 6,92-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+ (1080 × 2460 пикселей) и частотой обновления 120 Hz.

В смартфоне установлен процессор Qualcomm Snapdragon 870. Основная камера представлена датчиком на 64 Мп, 8 Мп (сверхширокоугольная) и 2 Мп (датчик глубины). Кроме того, Axon 30S оборудован независимым чипом UDC Pro, который отвечает за то, чтобы яркость и цветопередача экрана в области фронтальной камеры соответствовали остальной части дисплея. Устройство оснащено алгоритмом Lingtong 2.0 для оптимизации изображения в условиях недостаточного освещения. Аккумулятор емкостью 4200 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт. Сканер отпечатков пальцев встроен под экран. Используется операционная система Android 12 с оболочкой ZTE MyOS 12.

Цены: базовая версия 8/128 Gb стоит 237 долларов, 12/256 Gb — 307 долларов. ZTE Axon 30S будет предложен в черной и голубой расцветках корпуса.

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