YouTube запускает образовательный видеоплеер без рекламы

Сервис YouTube запускает встраиваемый видеоплеер для образовательных приложений, в котором не будет рекламы, внешних ссылок и рекомендаций. Он будет полезен для учителей и учащихся. Алгоритм рекомендаций YouTube уже много лет является предметом критики из-за того, что он может предоставлять взрослый контент и дезинформацию.

Плеер без рекламы и рекомендаций будет доступен для избранных партнеров, в число которых входят такие образовательные технологические компании, как EDpuzzle, Google Classroom, Purdue University и Purdue Global.

Кроме того, YouTube объявил о новых инструментах для создателей образовательного контента на платформе, включая возможность взимать плату со зрителей за свои видео. Начиная с 2023 года, авторы смогут создавать бесплатные или платные курсы с плейлистами видео, составленными для аудитории. Если зритель купит курс, он сможет смотреть контент без рекламы и воспроизводить видео в фоновом режиме. Первоначально в бета-версии курсы появятся в США и Южной Корее.

Сервиз также запустит новую функцию — викторины, которые авторы смогут установить на вкладке сообщества на своем канале. Они будут связаны с создаваемым ими образовательным контентом. Викторины в бета-версии появятся в ближайшие месяцы, а доступ к этой функции — в следующем году.

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