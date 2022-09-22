YouTube будет делиться рекламной выручкой с создателями коротких видео

Сервис YouTube будет делиться выручкой от рекламы с создателями коротких видео, которая появится в разделе Shorts. Аналогичная программа действует в TikTok, но только на менее выгодных условиях — небольшие размеры выплат.

К новому проекту YouTube Shorts могут присоединиться любые создатели коротких видео, на чьих каналах более 10 млн. просмотров, а число подписчиков превышает 1 тыс. человек.

Но если на основной платформе YouTube авторы получают 55% доходов от рекламы, то в разделе Shorts будут получать до 45%. Вице-президент YouTube Тара Уолперт Леви (Tara Walpert Levy) заявила, что компания изменила размер комиссии из соображений построения «долгосрочного бизнеса».

Кроме того, видеохостинг анонсировал программу Creator Music, которая позволит авторам контента использовать лицензионную музыку для монетизации своих роликов. На данном этапе программа проходит бета-тестирование в США, а в следующем году станет доступна пользователям сервиса из других стран.

Планируется два варианта взаимодействия в рамках программы Creator Music. Первый вариант позволит авторам лицензировать музыку напрямую (доля YouTube в размере 45%). Второй вариант — авторы контента будут делиться доходом с владельцами лицензий.

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