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7 сентября, 2022
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Xiaomi Projector mini: компактный проектор формата 720р

Xiaomi Projector Mini

Компания Xiaomi представила в Китае компактный проектор под названием Projector mini. Габариты устройства составляют 95 × 98 × 153 мм при весе 1,2 кг.

В основе устройства лежит 12-нанометровый процессор Amlogic T972, объем оперативной памяти составляет 2 Gb, емкость встроенного флеш-накопителя — 16 Gb.

Устройство поддерживает разрешение 720p, яркость составляет 250 люмен ANSI. Размер проекции может варьироваться в диапазоне от 30 до 120 дюймов по диагонали. Есть встроенный динамик на 8 Вт с технологией объемного звука Wanos Atmos.

Встроенного аккумулятора, по заявлениям производителя, хватит на более чем 2 часа работы. Проектор располагает контроллером NFC, разъемом HDMI, портом USB и 3,5-мм аудиогнездом.

Продажи Xiaomi Projector Mini начнутся в Китае 9 сентября, цена составит 345 долларов.

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