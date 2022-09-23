Xiaomi представила робот-пылесос Mijia 1S с автоматизированной мойкой полов

Компания Xiaomi представила робот-пылесос Mijia 1S, главной особенностью которого стала полностью автоматизированная мойка полов без какого-либо участия человека.

Робот-пылесос поставляется в комплекте с зарядной и очистительной станцией, при этом он автоматически набирает чистую воду и сливает грязную. Пользователям нужно только время от времени заливать чистую воду в док-станцию и сливать грязную. Также предусмотрена возможность подключить прибор к системе домашнего водоснабжения для автоматизации всех процессов уборки.

После уборки швабры пылесоса автоматически моются на док-станции, а затем просушиваются теплым воздухом, тем самым устраняя остатки влаги и образования неприятного запаха. Согласно данным, очистка контейнера пылесоса на базе занимает всего 10 сек. База для очистки имеет встроенный мешок для мусора объемом 2,5 л, который производитель рекомендует очищать раз в месяц при регулярной уборке.

Mijia 1S поддерживает голосовое управление Xiao Ai. После подключения к приложению Mijia его можно связать с устройствами Xiaomi, такими как умные дверные замки и очистители воздуха, чтобы настроить различные сценарии уборки. Робот поднимает швабру на 7 мм, когда двигается к зарядной станции, для предотвращения загрязнения уже вымытых участков, а также намокания коврового покрытия. Можно также включить функцию объезда ковров. Пылесос поддерживает 4 уровня мощности и способен генерировать силу всасывания до 4000 Па. Робот оснащен камерой и алгоритмом искусственного интеллекта, который может быстро составить план комнаты.

Продажи робот-пылесоса Xiaomi Mijia 1S начнутся 26 сентября по цене 565 долларов.

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