Xiaomi представила компактный внешний аккумулятор с необычным дизайном

Вместе со смартфоном Civi 2 компания Xiaomi представила компактный внешний аккумулятор Lipstick Power Bank. Как следует из его названия, он выполнен в форме тюбика для губной помады. Длина Power Bank составляет 94,5 мм, вес — 127 гр.

Устройство оснащено встроенной батареей на 5000 мАч и портом USB Type-C с выходной мощностью до 20 Вт. По заверению производителя, смартфон Xiaomi Civi 2 при использовании аксессуара может быть заряжен на 80%, а iPhone 13 зарядится от него с 0 до 43% за 30 мин. Power Bank также поддерживает функцию быстрой зарядки (входная мощность до 13,5 Вт) и полностью восстанавливает заряд примерно за 1,5 ч.

Новинка получила интеллектуальный чип, который способен регулировать силу тока в соответствии с требованиями подключенного устройства. Кроме того, используются силовые элементы с защитой от перегрева и короткого замыкания.

Xiaomi Lipstick Power Bank уже доступен для покупки в Китае по цене около 18 долларов.