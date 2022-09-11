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11 сентября, 2022
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Возобновил работу обновленный сайт repetitor.az

repetitor.az

В этом месяце возобновил работу обновленный сайт repetitor.az. За это к проекту присоединилось около 400 преподавателей по 36 предметам. Возобновлением проекта занимаются Рамиль Самедов и Орхан Агаммедов.

Важной особенностью платформы по поиску репетиторов, как отмечает Рамиль Самедов, являются удобство для поиска. Для этого создатели ресурса проводят тщательную модерацию анкет репетиторов. Сначала проверяются контакты и личные данные, а далее они подтверждают свою личность. В числе запрашиваемых данных — опыт работы, образование, а также дипломы и сертификаты, подтверждающие опыт преподавателя.

В числе дополнительных преимуществ repetitor.az:

  • Размещение анкеты для преподавателей абсолютно бесплатно, как и возможность работать на данной платформе. Процент от проводимых уроков также не взимается.
  • Уровень заработка учителей соответствует указанному в анкете.
  • Прекрасная возможность для дополнительного заработка.

Для учащихся ресурс предлагает удобную систему поиска репетиторов по языку преподавания, направлению предмета, полу, возрасту, локации и т.д. Занятия проводятся в любом удобном формате: дома у ученика, дома у репетитора или в режиме on-line. Услуга поиска репетитора для учащихся платная, но предполагает возможность связи с двумя преподавателями бесплатно.

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