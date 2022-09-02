Visa запускает вторую волну глобальной инициативы She’s Next Empowered by Visa в Азербайджане

Компания Visa объявляет о проведении второй волны глобальной инициативы She’s Next Empowered by Visa в Азербайджане. Проект направлен на поддержку женщин, которые хотят начать или уже развивают собственный бизнес — участницы смогут расширить свои знания о бизнесе, развить навыки и побороться за денежный приз на развитие бизнеса до 15 000 манат. Партнером инициативы выступила платформа для развития и мотивации женщин WoWoman.

Подать заявку на участие в конкурсе можно с 1 сентября. В этом году инициатива проходит на конкурсной основе в двух категориях:

«Business Idea»

Для тех, кто только планирует начать свое дело. Вам необходимо придумать и презентовать жюри свою бизнес-идею, убедив инвестировать в проект. Победительница получит 10 000 манат на открытие своего дела.

«Operational Business»

Для тех, кто уже развивает свой бизнес. Необходимо придумать и презентовать план по развитию своего бизнеса. Приз для победительницы — 15 000 манат.

«По всему миру Visa поддерживает ряд программ, направленных на поддержку малого бизнеса, в том числе — малого бизнеса, управляемого женщинами. В первую волну She’sNext Empowered by Visa в Азербайджане мы увидели большой отклик — более 1000 женщин приняли участие в образовательных семинарах. Вторая волна должна помочь женщинам овладеть умением эффективной презентации своего дела, что в будущем поможет им с привлечением инвестиций. Мы надеемся, что программа предоставит женщинам в стране еще больше возможностей для обучения и бизнес-роста, а денежные призы — помогут победительницам сделать следующий важный шаг в дальнейшем развитии своего дела», — прокомментировала программу Кристина Дорош, вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане.

Конкурс будет проходить в четыре этапа:

Сбор заявок . Заполните анкету и подайте заявку на участие до 7 октября 2022 года. В анкете нужно рассказать о своем бизнесе или бизнес-идее.

. Заполните анкету и подайте заявку на участие до 7 октября 2022 года. В анкете нужно рассказать о своем бизнесе или бизнес-идее. Обучение . Пройдите бесплатный однодневный онлайн-тренинг с участием экспертов. Тренеры расскажут об эффективной презентации бизнеса и научат «продавать» свои идеи.

. Пройдите бесплатный однодневный онлайн-тренинг с участием экспертов. Тренеры расскажут об эффективной презентации бизнеса и научат «продавать» свои идеи. Видео-презентация . Запишите видео-презентацию о своем бизнесе или идее. Шесть лучших презентаций в каждой категории пройдут в финал конкурса.

. Запишите видео-презентацию о своем бизнесе или идее. Шесть лучших презентаций в каждой категории пройдут в финал конкурса. Финал. Презентуйте свой бизнес за 2 минуты и убедите жюри инвестировать в вашу идею. Каждое выступление оценят по ряду критериев. Участницы, которые наберут большее количество баллов, получат денежные призы.

Подать заявку на участие

Инициатива She’s Next Empowered by Visa — направлена на помощь женщинам, которые занимаются микро- и малым бизнесом. Проект поддерживает развитие женского предпринимательства за счет предоставления практических советов по ведению бизнеса и дополнительного финансирования.

В Азербайджане проект был запущен весной 2021 года. В первую волну была разработана бесплатная образовательная онлайн-программа для женщин в бизнесе — тех, кто уже развивает бизнес или только планирует начать свое дело. Программа состояла из восьми вебинаров с ведущими женщинами-предпринимателями, коучами, экспертами и мотивирующими спикерами.

С информацией о второй волне She’s Next Empowered by Visa и этапами конкурса, а также критериями отбора можно ознакомиться в правилах конкурса на стайте Wowoman.org. Следите за новостями инициативы по официальным хештегам кампании #ShesNext, #ShesNextbyVisa и #ShesNextAzerbaijan, а также на официальной странице Visa в социальных сетях Visa Azerbaijan и на сайте Wowoman.org.