spot_img
30 сентября, 2022
spot_img
ДомойТехнологииМониторыViewSonic выпустил самый большой в мире складной 135-дюймовый экран

ViewSonic выпустил самый большой в мире складной 135-дюймовый экран

ViewSonic LDS135-151

ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, выпустил огромный 135-дюймовый ЖК-дисплей.

ViewSonic LDS135-151 оборудован экраном размером 3 х 1,69 м с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Как заявляет компания, этот дисплей больше, чем девять 46-дюймовых панелей вместе взятых. Благодаря фирменной технологии Cinema SuperColor+ он способен отображать 120% цветовой гаммы Rec.709 при максимальной яркости 600 нит. Есть поддержка HDR/HLG.

ViewSonic LDS135-151

Особенность устройства заключается в возможности сложить его с двух сторон, что позволяет уменьшить размер на 50%. Это необходимо для удобной транспортировки и хранения. Дисплей установлен на напольной подставке с электроприводом, позволяющей с помощью пульта управления регулировать высоту в пределах 65 см. Есть возможность сохранить в памяти три варианта высоты. Кроме того, дисплей поставляется вместе со специальным транспортировочным кейсом, в котором он размещается в сложенном состоянии.

Новинка оснащена аудиосистемой Harman Kardon с двумя комплектами профессиональных пассивных излучателей мощностью 20 Вт, низкочастотных и высокочастотных динамиков. Фирменная технология ViewBoard Cast позволяет транслировать контент с мобильных устройств на дисплей по беспроводным сетям. Есть встроенный Wi-Fi. В качестве предустановленной операционной системы используется Android 9.0.

Цена складного экрана ViewSonic LDS135-151 составляет 85 тыс. долларов.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяBakcell продолжает помогать семьям шехидов и ветеранов
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,198ФанатыМне нравится
998ЧитателиЧитать
3,136ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»