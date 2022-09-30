ViewSonic выпустил самый большой в мире складной 135-дюймовый экран

ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, выпустил огромный 135-дюймовый ЖК-дисплей.

ViewSonic LDS135-151 оборудован экраном размером 3 х 1,69 м с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Как заявляет компания, этот дисплей больше, чем девять 46-дюймовых панелей вместе взятых. Благодаря фирменной технологии Cinema SuperColor+ он способен отображать 120% цветовой гаммы Rec.709 при максимальной яркости 600 нит. Есть поддержка HDR/HLG.

Особенность устройства заключается в возможности сложить его с двух сторон, что позволяет уменьшить размер на 50%. Это необходимо для удобной транспортировки и хранения. Дисплей установлен на напольной подставке с электроприводом, позволяющей с помощью пульта управления регулировать высоту в пределах 65 см. Есть возможность сохранить в памяти три варианта высоты. Кроме того, дисплей поставляется вместе со специальным транспортировочным кейсом, в котором он размещается в сложенном состоянии.

Новинка оснащена аудиосистемой Harman Kardon с двумя комплектами профессиональных пассивных излучателей мощностью 20 Вт, низкочастотных и высокочастотных динамиков. Фирменная технология ViewBoard Cast позволяет транслировать контент с мобильных устройств на дисплей по беспроводным сетям. Есть встроенный Wi-Fi. В качестве предустановленной операционной системы используется Android 9.0.

Цена складного экрана ViewSonic LDS135-151 составляет 85 тыс. долларов.

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